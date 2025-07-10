Economist: восстановление поставок оружия не говорит о полной поддержке Трампом Киева

По данным издания, речь идет о "восстановлении статуса-кво, когда американская военная поддержка скорее заканчивалась медленно, а не внезапно"

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Возобновление военных поставок на Украину не говорит о том, что президент США Дональд Трамп полностью встал на сторону Киева. Такое мнение выразил британский журнал The Economist.

Отмечается, что речь идет о "восстановлении статуса-кво, когда американская военная поддержка скорее заканчивалась медленно, а не внезапно". При этом издание напомнило, что Трамп не брал новых обязательств по поставке оружия Киеву. Согласно журналу, Трамп не заинтересован в выделении значительных средств на поддержку Украины, однако не хочет допустить поражения Киева во время своего президентского срока, поскольку подобный исход может навредить ему столь же сильно, как бегство американской армии из Афганистана предыдущему лидеру Джо Байдену.

2 июля газета The New York Times сообщила, что США приостановят поставку Украине ракет для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву. При этом он подчеркнул, что США сами нуждаются в вооружениях.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс во вторник заявила, что США никогда не отказывались от поддержки Украины и намерены продолжать предоставлять ее. В ответ на просьбу прокомментировать планы американской администрации продолжить поставки Киеву оружия Брюс заявила, что недавнюю паузу не следовало расценивать как "новый подход или позицию" Вашингтона.