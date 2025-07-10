Роскосмос готовит два продукта с применением ИИ

Нейросеть намерены использовать для повышения точности снимков дистанционного зондирования Земли, а также в качестве ассистента космонавта на борту МКС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Роскосмос готовит два продукта, для работы которых будет применена технология искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Нельзя не упомянуть искусственный интеллект. Здесь с одним из лидеров рынка мы готовим два продукта. Первый - это ассистент космонавта на борту МКС, для того чтобы исследования, испытания, которые проводятся там, были наиболее эффективными. И второе направление - это использование нейросетки для повышения точности снимков дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)", - сказал Баканов.

Ранее Роскосмос и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. В частности, нейросеть GigaChat будет применяться при работе с внутренними нормативными документами госкорпорации.