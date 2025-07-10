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ТАСС

Мишустин: ИИ не заменит профессионалов, которые в РФ трудятся в области космоса

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Источник изображения: © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

Премьер-министр России указал, что "это люди уважаемые в обществе", космонавты, техники, инженеры, ученые

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Система искусственного интеллекта не заменит профессионалов, которые в России трудятся в области космоса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с главой госкорпорации Дмитрием Бакановым.

"По кадрам, без сомнения, вопрос важнейший. Вы сказали о подготовке кадровой. Здесь для космической отрасли это занимает немало времени, здесь система искусственного интеллекта не заменит профессионалов, которые традиционно в России трудятся в области космических аппаратов, в области космоса", - подчеркнул премьер.

Мишустин указал, что "это люди уважаемые в обществе", космонавты, техники, инженеры, ученые.

В завершение встречи глава правительства пожелал Баканову удачи и реализации всех намеченных планов. 

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