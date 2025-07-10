Мишустин поручил Роскосмосу больше привлекать частников и внебюджетные средства

Необходимо повысить экономическую эффективность и финансовую устойчивость предприятий отрасли, указал председатель правительства России

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Космическая отрасль в сотрудничестве с Минфином РФ должна больше привлекать частный бизнес и внебюджетное финансирование. На это указал председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с руководителем госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Бакановым.

"Необходимо повысить экономическую эффективность и финансовую устойчивость предприятий отрасли, предусмотреть возможность вовлечения в производственные цепочки частного бизнеса, - подчеркнул премьер. - Делать это надо, конечно, совместно с министерством финансов, что позволит так укрепить конкурентоспособный потенциал в целом и привлечь внебюджетное финансирование".

"Интерес к космическим технологиям у частного бизнеса огромный", - заметил глава кабмина.