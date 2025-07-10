«Калибр 130 мм не даёт почти ничего»: в итальянской прессе раскритиковали проект танка KF51 Panther

Источник изображения: topwar.ru
Одной из отличительных особенностей перспективного танка KF51 Panther от Rheinmetall является его 130-мм пушка, также разрабатываемая немецким концерном. Однако первые два заказчика новой машины, Венгрия и Италия, выбрали традиционную 120-мм пушку (с длиной ствола 55 калибров) по очевидным причинам: для обеспечения логистической унификации с эталонным калибром НАТО.
- задаются вопросом в итальянском издании RID.
Как указывается, 130-мм пушка и боеприпасы к ней очень притязательны к конструкции техники – она должна быть более тяжёлой и объёмной для размещения орудия внутри танка. К примеру, 130-й калибр весит на тонну больше 120-го. Это требует больше места в башне, а значит, большей площади защиты и, опять же, большего веса.
- критически говорится в прессе.
По словам автора, выигрыш в дальности стрельбы незначителен, а повышенная убойность могла бы быть полезной, если бы главной угрозой для ОБТ был другой ОБТ – точнее, ещё один «супертанк», которого на сегодня даже не существует:
Источник изображения: topwar.ru
Как он считает, танк должен быть осторожен, прежде всего, с БПЛА и барражирующими боеприпасами, а также с дальнобойной артиллерией и с ПТУР нового поколения, также известными как NLOS (Non-Line of Sight), имеющими дальность огня до 20 км и более.
- пишет автор.
По его словам, вес и объём закупаемых Италией KF51 Panther лучше использовать для размещения большего количества боеприпасов, отдавая предпочтение их разнообразию, или выделить пространство для установки дополнительного оборудования, например, средств РЭБ, оборонительных дронов или барражирующих боеприпасов: