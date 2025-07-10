В Комсомольске-на-Амуре ввели в строй новый спусковой док-понтон

На площадке открытого стапеля Амурского судостроительного завода (АСЗ) состоялась церемония ввода в строй спускового плавучего дока-понтона "Амурец" проекта 65911. Как уточнили в пресс-службе ЦМКБ "Алмаз", разработавшего данный проект, это первый док, построенный по доковой программе ОСК.

"Амурец" предназначен для транспортировки строящихся и ремонтируемых судов и кораблей из сухих эллингов завода к достроечному пирсу, а также для спуска на воду. Док-понтон расширит возможности по выполнению производственной программы АСЗ и даст возможность не только выводить уже строящиеся в цехах веррфи заказы, но и обеспечит вывод кораблей и судов большего водоизмещения.

Спусковой док-понтон "Амурец" ОСК

"Цель доковой программы – создание новых и реконструкция существующих плавучих и сухих доков, гидротехнических сооружений корпорации. Доковая программа дает нам дополнительные возможности по выполнению гособоронзаказа – одной из ключевых задач Группы ОСК. Для нас крайне важно выполнять взятые на себя обязательства по сдаточной программе в интересах ВМФ, от этого зависит обороноспособность страны", – отметил гендиректор ОСК Андрей Пучков.

"Амурец" заложили в июне 2023 года. Он составит единый комплекс вместе со строящимся на АСЗ транспортным доком "Амур" проекта 17574, предназначенным для транспортировки судов.

Конструкторская документация по док-понтону выполнена на основе электронной цифровой модели, содержащей сведения обо всех материалах и комплектующих, используемых в проекте. Такой подход позволил значительно сократить время коммуникаций проектанта и завода-строителя и создать научно-технологический задел для будущих проектов.

"Построено уникальное, полностью импортозамещенное плавучее спусковое сооружение с высоким показателем "стоимость/эффективность" за счет оптимизации судового комплектующего оборудования и затрат на его эксплуатацию", – заявил гендиректор конструкторского "Алмаз" Константин Голубев.

Основные характеристики дока-понтона проекта 65911: