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В Комсомольске-на-Амуре ввели в строй новый спусковой док-понтон

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На площадке открытого стапеля Амурского судостроительного завода (АСЗ) состоялась церемония ввода в строй спускового плавучего дока-понтона "Амурец" проекта 65911. Как уточнили в пресс-службе ЦМКБ "Алмаз", разработавшего данный проект, это первый док, построенный по доковой программе ОСК.

"Амурец" предназначен для транспортировки строящихся и ремонтируемых судов и кораблей из сухих эллингов завода к достроечному пирсу, а также для спуска на воду. Док-понтон расширит возможности по выполнению производственной программы АСЗ и даст возможность не только выводить уже строящиеся в цехах веррфи заказы, но и обеспечит вывод кораблей и судов большего водоизмещения.

Спусковой док-понтон "Амурец"

ОСК


"Цель доковой программы – создание новых и реконструкция существующих плавучих и сухих доков, гидротехнических сооружений корпорации. Доковая программа дает нам дополнительные возможности по выполнению гособоронзаказа – одной из ключевых задач Группы ОСК. Для нас крайне важно выполнять взятые на себя обязательства по сдаточной программе в интересах ВМФ, от этого зависит обороноспособность страны", – отметил гендиректор ОСК Андрей Пучков.

"Амурец" заложили в июне 2023 года. Он составит единый комплекс вместе со строящимся на АСЗ транспортным доком "Амур" проекта 17574, предназначенным для транспортировки судов.

Конструкторская документация по док-понтону выполнена на основе электронной цифровой модели, содержащей сведения обо всех материалах и комплектующих, используемых в проекте. Такой подход позволил значительно сократить время коммуникаций проектанта и завода-строителя и создать научно-технологический задел для будущих проектов.

"Построено уникальное, полностью импортозамещенное плавучее спусковое сооружение с высоким показателем "стоимость/эффективность" за счет оптимизации судового комплектующего оборудования и затрат на его эксплуатацию", – заявил гендиректор конструкторского "Алмаз" Константин Голубев.

Основные характеристики дока-понтона проекта 65911:

  • • назначение – прием с берега и спуск на воду кораблей и судов доковой массой до 7500 тонн;
  • • длина – 130,4 метра;
  • • ширина – 25,4 метра;
  • • высота борта до топ-палубы – 15 метров;
  • • предельная глубина погружения – 13,9 метра;
  • • размеры спускаемого судна – до 140×18 метров.
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Компании
АСЗ
ОСК
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