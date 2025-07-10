Началось переоборудование первого A-330 MRTT ВВС Канады

ЦАМТО, 9 июля. Airbus Defence объявила о прибытии в Хетафе (Испания) первого самолета A-330 ВВС Канады, предназначенного для переоборудования в конфигурацию многоцелевого транспорта-заправщика (MRTT).

Самолет, который получит обозначение "Хаски 006", является первым новым A-330, построенным на заводе в Тулузе специально для ВВС Канады.

Канадский флот CC-330 "Хаски" будет состоять из четырех новых самолетов и пяти закупленных на вторичном рынке. В настоящее время бывшие в эксплуатации самолеты применяются для перевозки пассажиров и грузов.

Помимо A-330 для ВВС Канады, в Хетафе продолжаются работы по переоборудованию в транспорты-заправщики двух самолетов для ВВС Испании и одного для Многонационального флота транспортов-заправщиков НАТО MMF (Multinational MRTT Fleet).

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2023 года МНО Канады по результатам тендера заключило с Airbus Defence and Space контракт на поставку четырех многоцелевых транспортов-заправщиков A-330 MRTT новой постройки и переоборудование к данной конфигурации пяти бывших в эксплуатации самолетов A330-200. Контракт также включает услуги обучения, в т.ч. поставку полнофункционального летного тренажера. Общая стоимость приобретения составляет 3,6 млрд. канад. долл.

Бывшие в эксплуатации самолеты были закуплены в 2022-2023 гг. в рамках отдельных процедур у лизинговой компании International AirFinance Corporation. Они были поставлены к февралю 2025 года.

Парк самолетов, приобретаемых в рамках проекта "Стратегические транспортные и заправочные возможности" (STTC – Strategic Tanker Transport Capability), заменит устаревшие CC-150 "Поларис" (A-310 MRTT) ВВС Канады. В настоящее время пять A-310 применяются для выполнения задач дозаправки в воздухе, перевозки войск и грузов, медицинской эвакуации, а также перевозок официальных лиц правительства Канады.

В соответствии с соглашением, A-330 MRTT будут оснащены системой дозаправки топливом в полете типа "шланг-конус" и штанговой системой, решениями для обеспечения кибербезопасности и средствами противодействия. Все самолеты планируется оборудовать комплектами медицинской эвакуации (Airbus Medical Evacuation kit), состоящими из 2 палат интенсивной терапии и дополнительных носилок.

Согласно графику, первый готовый CC-330 должен прибыть с предприятия в Хетафе (Испания) в Канаду в 2027 году. Начальная готовность эскадрильи к боевому применению должна быть достигнута к концу 2029 года, полная – к 2033 году.

Исходя из портфеля заказов и наличия соответствующих мощностей, Airbus в настоящее время может поставлять до пяти самолетов A-330 MRTT в год.