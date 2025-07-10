ЦАМТО, 9 июля. Большую часть контрактов в бюджете на развитие Минобороны США получили частные компании, следует из доклада американского Института ответственного управления Куинси.

"С 2020 по 2024 гг., за последние пять лет, по которым есть полная статистика, частные компании получили от Пентагона контракты на 2,4 трлн. долл., что составляет примерно 54% от общих расходов ведомства в размере 4,4 трлн. долл. за тот же период", – цитирует "РИА Новости" публикацию американского Института.

Согласно докладу, с 2020 по 2024 гг. Пентагон, в частности, заключил контракты на сумму 771 млрд. долл. с такими компаниями, как Lockheed Martin, RTX, Boeing, General Dynamics и Northrop Grumman.

"Большая часть бюджета развития министерства идет корпорациям, эти деньги в большей степени связаны с лоббированием особых интересов, чем с каким-либо рациональным планированием. Значительная часть этого финансирования была потрачена впустую на неэффективные или переоцененные системы вооружения и непомерные компенсационные выплаты", – заявил один из авторов доклада, старший научный сотрудник Института ответственного управления Куинси Уильям Хартунг.

Как отмечается в докладе, годовые военные расходы США выросли с 531 млрд. долл. в 2000 году до 899 млрд. долл. к 2025 году. С учетом нового бюджетного законопроекта президента США Дональда Трампа, который приняли в начале июля, эта сумма увеличится до более чем одного триллиона долларов в год. Таким образом, американский военный бюджет в XXI веке практически удвоился, увеличившись на 99% с 2000 года, заключают авторы исследования.