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ЦАМТО

ЕС разрешил 15 странам увеличить расходы на оборону до 4,5% ВВП

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Флаги Евросоюза. Архивное фото
Флаги Евросоюза. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

ЦАМТО, 9 июля. Министры финансов Евросоюза разрешили 15 странам отступить от бюджетных правил и увеличить расходы на оборону с трех до 4,5% ВВП, передает латвийское агентство LETA.

"Министры финансов стран ЕС приняли решение, позволяющее отступить от правил бюджетной дисциплины Бельгии, Болгарии, Чехии, Дании, Греции, Хорватии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии и Венгрии... Дефицит бюджета стран ЕС не должен превышать 3% ВВП, а уровень долга должен быть не выше 60% ВВП. Исключение означает, что получившие разрешение страны могут выделить на оборону еще 1,5% ВВП без риска штрафных мер", – цитирует "РИА Новости" сообщение агентства LETA.

Отмечается, что Германия тоже просила о подобном разрешении, но ее обязали представить в Еврокомиссию долгосрочный бюджетный план, и только тогда "будет произведена оценка ее заявления".

Как напоминает "РИА Новости", страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока.

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