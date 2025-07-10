Похоже, мира не будет: России надо готовиться к худшему

Вчера замглавы МИД России Александр Грушко после заседания внутрифракционной группы "Единая Россия" в Госдуме заявил, что страны НАТО и ЕС "конкретно готовятся к военному столкновению с Российской Федерацией". Несмотря на то, что планы по ускоренной милитаризации коллективного Запада, утвержденные на саммите НАТО в Гааге, пока сталкиваются с серьезными ограничениями возможностей экономик стран НАТО И ЕС, "не стоит надеяться, что эти планы не реализуются или не будут реализованы до конца".

Главный вывод: "мы должны спокойно продолжать обеспечивать свою безопасность и обороноспособность", но "надо готовиться к худшему".

Этот тревожный вывод подтверждается обнародованным вчера докладом фонда "Росконгресс" под названием "Милитаризация Европы: бюджеты и география новых производственных мощностей".

Основные тезисы и выводы доклада

Курс на войну без поддержки США: снижающаяся роль Штатов в обеспечении безопасности Европы ускоряет темпы милитаризации ЕС, а зависимость Старого Света от военных поставок Нового по мере расширения собственной производственной оборонной базы постепенно снижается.

Тотальная милитаризация экономики: для увеличения темпов производства вооружений и военной техники европейские оборонные компании строят дополнительные заводы и цеха, а также выкупают гражданские предприятия и перепрофилируют их для выпуска военной продукции.

Ставка на долгий интенсивный конфликт: европейские производители вооружений расширяют мощности, будучи полностью уверенными в сохранении устойчивого спроса на фоне перевооружения Европы общим объемом 800 миллиардов евро. Расходы на оборону начинают рассматриваться Еврокомиссией как неотложные, что гарантирует обеспеченность долгосрочными заказами местных производителей оружия.

Сворачивание гражданской экономики за счет военной: в период с 2021 по 2024 год общие расходы Евросоюза на оборону выросли на 31 процент и достигли 326 миллиардов евро. На фоне наращивания оборонного потенциала Европы производители вооружений, особенно европейские, начали обновлять финансовые рекорды: у каждой (!) европейской компании‑производителя вооружений продажи растут на несколько десятков (!) процентов в год.

К войне готовится вся Европа: во всех без исключения странах ЕС (включая вроде как условно "нейтральные" и призывающие к миру с Россией страны, такие как Венгрия и Словакия) одно за другим открываются новые военные производства.

Европа ускоренно сокращает разрыв в военном производстве с Россией. Пока на фоне нехватки пороха, тротила и нитроцеллюлозы европейская оборонная промышленность еще не в состоянии производить больше миллиона артиллерийских снарядов год, но ситуация кардинально изменится в течение полутора‑двух лет после выхода профильных производств на проектную мощность. К концу 2026 года Европа будет в состоянии производить свыше 2,5 миллиона единиц в год. Для справки: по данным зарубежных источников, ссылающихся на западные разведки, сейчас Россия производит порядка 3-4,5 миллиона снарядов в год.

Интересно, что выводы доклада Росконгресса тесно перекликаются с тезисами научно-практической конференции "Шлыковские чтения" ВШЭ, посвященной приоритетам военной экономики, которая прошла в мае этого года. По единодушному мнению экспертов — участников конференции, Россия обязана сделать упор не на количественном, а на качественном развитии военного строительства и военной экономики, чтобы сохраниться как значимая величина на мировой арене. Это не вопрос тактического выбора, а обязательная задача на долгосрочную перспективу. Причина: прежняя ось мирового развития, известная как "Кимерика" (Китай + Америка), разрушена — ей на смену идет модель с несколькими борющимися центрами силы (см. военные планы Европы). Главная задача для нашей страны: срочно перейти к умной военной экономике, которая руководствуется принципом "все — двойного назначения".

Тема "двойного назначения" для России выходит на первый план неслучайно. В 2024 году страны НАТО потратили на военные нужды 1,5 триллиона долларов — более половины мирового военного бюджета, а военные расходы ЕС с 2021 по 2024 год выросли на 30 процентов. Если страны НАТО выйдут на 3,5 процента от ВВП на военные нужды, то они к 2030 году будут составлять 13,4 триллиона долларов. Если выйдут на пять процентов в период 2025-2030 гг., то альянс потратит на эти цели 19 триллионов.

Для сравнения: запланированные бюджетом России на 2026 год военные расходы составляют 12,79 триллиона рублей, то есть 138 миллиардов евро, а нынешний военный бюджет одного ЕС превышает 326 миллиардов евро.

На расширенном заседании коллегии Министерства обороны 16 декабря 2024 года Владимир Путин заявил, что расходы России на обороноспособность не могут повышаться до бесконечности: "Для того чтобы все компоненты в стране — экономика, социальная сфера, наука, образование, здравоохранение — развивались, раскачивать до бесконечности, повышать до бесконечности эти расходы мы тоже не можем". Эта тема была продолжена на пресс-конференции Путина после заседания Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в Минске 27 июля 2025 года, где он сообщил, что Россия может сократить бюджетные расходы на оборону.

Это не означает, что танков, самолетов и снарядов будет производиться меньше, — это означает, что наше оружие должно быть более смертоносным, а стоить для страны в разы дешевле. В рамках пленарного заседания ПМЭФ-2025 Владимир Путин объяснил, как этого добиться: он призвал отказаться от жесткого деления предприятий на работающие исключительно в сфере обороны или в гражданском производстве. Россия должна стремиться совместить оборонно-промышленный комплекс с гражданским сектором и производить товары двойного назначения, при этом гражданские разработки должны массово и максимально быстро внедряться в оборонной промышленности. Иными словами, развитие технологий двойного назначения и тесная интеграция российского ВПК с гражданским сектором должны повысить эффективность и конкурентоспособность российской экономики ("больше выхлопа на каждый вложенный рубль"). Мы уже серьезно опережаем Европу по этому показателю, но нужно упорно идти дальше.

По словам президента, "наш ОПК набрал хороший темп, предприятия увеличили выпуск продукции и осваивают новые виды вооружений. Россия будет на новой технологической базе повышать боевые возможности Вооруженных сил, оснащать их по последнему слову техники". При этом, несмотря на серьезные военные расходы и неисчислимые санкции, наша экономика растет, а в Европе стагнирует.

Надеяться на лучшее, а готовиться к худшему — делать так, чтобы противник сто, а лучше тысячу раз подумал, прежде чем делать резкие движения. Именно поэтому в Европе от слова "Россия" так сильно болит голова. И исторически, и прямо сейчас.

Кирилл Стрельников