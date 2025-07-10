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РИА Новости

В России создали компактный локатор для обнаружения дронов

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Запуск беспилотника
Запуск беспилотника.
Источник изображения: © Фото : "Ростех"

НИИ "Вектор" разработал компактный локатор для обнаружения малозаметных целей

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Компания НИИ "Вектор" разработала компактный пассивный локатор, который может обнаруживать малозаметные цели, в том числе дроны на оптическом волокне, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Холдинг "Росэл" Госкорпорации "Ростех" разработал решение для обнаружения малозаметных объектов, в том числе дронов на оптоволокне, – трехкоординатный пассивный когерентный локатор (3D ПКЛ)", - говорится в сообщении.

Главное преимущество и отличие новинки от традиционных радиолокаторов заключается в отсутствии собственного излучения. За счёт этого изделие незаметно для радиоразведки.

Как рассказали в пресс-службе, устройство регистрирует отраженные от цели сигналы, которые изначально были образованы внешними источниками - вещательными радио- и телевизионными передатчиками.

"3D ПКЛ анализирует фазу и амплитуду принимаемых сигналов, выдавая точные координаты выявленного источника потенциальной опасности – по азимуту, дальности и высоте. Локатор может "видеть" легкомоторные самолеты на дальности в несколько десятков километров", - рассказали в "Ростехе".

Таким образом, как утверждают разработчики, 3D ПКЛ замечает широкий спектр стелс-объектов, в том числе дронов на оптоволокне, и позволяет эффективно контролировать воздушное, надводное и наземное пространство охраняемого объекта.

Как рассказала заместитель директора по развитию бизнеса НИИ "Вектор" (в составе Холдинга "Росэл"), где разработано новое устройство, Наталия Котляр, 3D ПКЛ может работать в сложной радиотехнической обстановки, а среди железобетонных конструкций различает многократно переотражённые сигналы.

"В отличие от оптических и инфракрасных систем 3D ПКЛ остается эффективным при любых погодных условиях и в любое время суток. Устройство не генерирует собственного излучения, что обеспечивает его незаметность для обнаружения средствами радиоразведки. Таким образом, его применение не демаскирует рабочую позицию", - приводит слова Котляр пресс-служба "Ростеха".

Устройство не требует лицензированных частот, может работать от относительно слабого источника электропитания по сравнению с активными РЛС и радиооптическими комплексами, а также может использоваться в уже существующей инфраструктуре и снижать эксплуатационные издержки системы, добавили в пресс-службе.

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Страны
Россия
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