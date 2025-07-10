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ТАСС

CNN: следующие месяцы будут критическими для Киева даже при поддержке США

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Военнослужащие ВСУ устанавливают заграждения вдоль линии фронта
Военнослужащие ВСУ устанавливают заграждения вдоль линии фронта.
Источник изображения: © Oleg Petrasiuk

Владимир Зеленский нуждается в срочных поставках дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot, так как только они способны противостоять баллистическим ракетам РФ, указывает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Предстоящие месяцы станут "критическими и непредсказуемыми" для Украины, даже несмотря на возобновление военной помощи со стороны США. С таким заявлением выступил телеканал CNN.

Телеканал положительно оценивает решение президента США Дональда Трампа продолжить поставки Киеву вооружений, однако отмечает, что это вряд ли действительно поможет Украине выстоять на фронте.

Владимир Зеленский нуждается в срочных поставках дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot, так как только они способны противостоять российским баллистическим ракетам, пишет CNN.

По мнению телеканала, заявления Трампа о вооружении Украины и его критика в отношении президента РФ Владимира Путина свидетельствуют о "возврате к основному принципу внешней политика США на протяжении десятилетий", который заключается в противостоянии России.

В материале говорится, что "Трамп снова оказывается там, где всегда был [бывший президент США Джо] Байден", и это можно трактовать как "отчаяние" на текущем этапе конфликта.

2 июля газета The New York Times сообщила, что США приостановят поставку Украине ракет для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и других вооружений. Тогда МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля, а Владимир Зеленский отметил, что Европа не способна заменить американские поставки. Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву. При этом он подчеркнул, что США сами нуждаются в вооружениях. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
AGM-114
GMLRS
Patriot ЗРК
Stinger
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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