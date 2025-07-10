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Военное обозрение

Стал известен заказчик «рекордного количества» южноафриканских снарядов

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Источник изображения: topwar.ru

Как ранее сообщало «ВО», южноафриканская компания Rheinmetall Denel Munition (RDM) заключила контракт, предполагающий поставку в 2025-2027 годах «рекордного количества» 155-мм артснарядов Assegai и зарядов к ним. Согласно заявлению компании, они способны бить на дистанцию свыше 40 км.

Семейство Assegai

Как стало известно, заказчиком Assegai от RDM является Минобороны Швеции, о чём оно сделало официальное заявление, согласно которому данные снаряды предназначены для самоходных гаубиц Archer. Данные САУ находятся только на вооружении Швеции (26 единиц), Британии (14) и Украины (передано 8 экземпляров; на днях Стокгольм закупил 10 стволов для них).

Артиллерийские боеприпасы оказались в дефиците на всём международном рынке после начала полномасштабного конфликта между Россией и Украиной

- пояснило военное ведомство.

Снаряд M2000HE и заряд M92A3

Судя по сообщению Минобороны, выстрел Assegai состоит из снаряда типа M2000HE («HE» расшифровывается как осколочно-фугасный) и модульного метательного заряда M92A3.

Стоит отметить, что ранее, после начала СВО, по некоторым данным, Польша пыталась заказать партию боеприпасов Rheinmetall, произведённых в ЮАР, но сделка не состоялась из-за опасений Претории о возможной передаче боеприпасов Киеву.

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Страны
Польша
Россия
Украина
Швеция
ЮАР
Компании
Rheinmetall
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