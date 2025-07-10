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Военное обозрение

«Прорывается через противоракетный щит противника»: США запустили серийное производство ОТР PrSM

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Источник изображения: topwar.ru

Программа «высокоточных ракетных ударов» армии США (Precision Strike Missile, PrSM) перешла со 2 июля на этап P&D, что означает начало серийного производства изделия.

PrSM, способная прорываться через противоракетный щит противника, предназначена для нанесения ударов вглубь его территории

- заявляет разработчик – концерн Lockheed Martin.

PrSM с дальностью поражения свыше 400 км призвана заменить оперативно-тактические ракеты ATACMS (дистанция огня до 300 км).

Новая система даст нашим войскам ключевую возможность противостоять угрозам на больших расстояниях и уничтожать их, что повысит нашу способность сдерживать агрессию и защищать нашу национальную безопасность

- пояснили в Пентагоне.

В марте 2025 года Lockheed Martin заключил с армией США крупный контракт стоимостью $4,94 млрд, предполагающий отгрузку 1296 ракет PrSM в период с 2025 по 2029 годы. Ранее военные заказывали меньшие партии – в общей сложности 282 единицы.

ОТР PrSM Increment 1 совместима с РСЗО HIMARS и MLRS, состоящими на вооружении США и ряда других стран, включая Украину. Также имеется противокорабельная модификация (Increment 2) и ведутся работы над созданием специального контейнера, с которого будет осуществляться запуск ракеты, оснащённой дронами и планирующими бомбами (Increment 3).

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
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