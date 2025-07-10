«Прорывается через противоракетный щит противника»: США запустили серийное производство ОТР PrSM

Источник изображения: topwar.ru
Программа «высокоточных ракетных ударов» армии США (Precision Strike Missile, PrSM) перешла со 2 июля на этап P&D, что означает начало серийного производства изделия.
- заявляет разработчик – концерн Lockheed Martin.
PrSM с дальностью поражения свыше 400 км призвана заменить оперативно-тактические ракеты ATACMS (дистанция огня до 300 км).
- пояснили в Пентагоне.
В марте 2025 года Lockheed Martin заключил с армией США крупный контракт стоимостью $4,94 млрд, предполагающий отгрузку 1296 ракет PrSM в период с 2025 по 2029 годы. Ранее военные заказывали меньшие партии – в общей сложности 282 единицы.
ОТР PrSM Increment 1 совместима с РСЗО HIMARS и MLRS, состоящими на вооружении США и ряда других стран, включая Украину. Также имеется противокорабельная модификация (Increment 2) и ведутся работы над созданием специального контейнера, с которого будет осуществляться запуск ракеты, оснащённой дронами и планирующими бомбами (Increment 3).