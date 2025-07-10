В МАИ разрабатывают новые технологии для исследования Венеры

Для защиты аппарата от экстремальных температур при входе в атмосферу создают новый метод проектирования теплозащитных экранов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Ученые Московского авиационного института (МАИ) разрабатывают новые методы расчета спуска и торможения космических аппаратов в атмосфере Венеры. Технология станет частью космической системы для доставки научной аппаратуры и грузов на орбиту планеты, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Разрабатываемые нами методы позволят снижать скорость космического аппарата без дополнительных энергетических затрат, но это потребует разработки высокоэффективной теплозащиты и приведет к увеличению его массы. Поэтому наша цель - комплексная термобаллистическая оптимизация, основанная на комплексном анализе баллистики и теплопереноса, которая поможет найти оптимальное соотношение между массой и эффективностью торможения", - заявил и.о. заведующего кафедрой "Космические системы и ракетостроение" МАИ Алексей Ненарокомов, чьи слова приводятся в сообщении.

Для защиты аппарата от экстремальных температур при входе в атмосферу разрабатывается новый метод проектирования теплозащитных экранов с применением разрушаемых и неразрушаемых композитных материалов, геометрия которых будет меняться в зависимости от условий спуска. Одновременно ведется разработка методов диагностики вязкости, теплопроводности и плотности верхних слоев атмосферы Венеры, основанных на анализе взаимодействия космического аппарата с атмосферой при первых полетах.

Ученые МАИ участвуют в разработке транспортной космической системы для доставки научной аппаратуры и грузов на орбиту Венеры, а также исследований космического пространства за пределами околоземных орбит. Основная цель проекта МАИ - снижение массы и топливных затрат при осуществлении спуска и торможения в плотной атмосфере планеты. Проект выполнятся в рамках национальной программы исследования Венеры и финансируется Российским научным фондом.

"В рамках проекта будет разработана новая методика моделирования и измерения характеристик воздушного потока, с которым будет взаимодействовать космический аппарат при входе в атмосферу Венеры. Она подразумевает использование компьютерного моделирования в сочетании с физическими экспериментами, проводить которые на Земле можно будет с помощью специальных установок и приборов", - добавил Ненарокомов.

Завершить проект планируется в 2027 году. Как отмечают специалисты МАИ, разработанные технологии найдут применение не только в космонавтике, но и в других отраслях, где техника эксплуатируется в условиях экстремальных тепловых воздействий: ядерной промышленности, медицине, двигателестроении, энергетике и робототехнике.