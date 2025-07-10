Безэкипажный катер ВСУ попал в распоряжение российских специалистов

Спецназ "Барс-Сармат" изучает характеристики трофейного безэкипажного катера ВСУ

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Специалисты Центра специального назначения "Барс-Сармат" приступили к изучению характеристик трофейного безэкипажного катера ВСУ, который должен был совершить атаку на Крым, сообщил РИА Новости специалист подразделения с позывным "Адвокат".

Украинские боевики в течение нескольких лет активно применяют безэкипажные катера для атак в акватории Черного моря. Данные плавсредства снаряжены взрывчатым веществом, подрыв которого происходит в момент столкновения катера с целью.

"По классификации Министерства обороны РФ данный объект является безэкипажным катером с инерционной системой навигации. Он сделан на базе гидроцикла производства Мексики. Боевая часть, которая была на нем расположена, составляла 150 килограммов (взрывчатого вещества – ред.). Запас хода данного объекта составляет около 400 километров. Двигатель слегка доработанный",- сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все доработки, относящиеся к системе топливного питания, системе оптимизации узлов при движении и управлении, были сделаны уже на территории Украины. Судя по характерным признакам, все изменения вносились кустарным способом.

"Бак емкостью 40 литров. Крейсерская скорость данного изделия составляет 90 километров в час. Ориентировочный запас хода, что мы смогли получить с контроллера, составляет около 400 километров… Двигался из района Одессы в район Крыма", - сказал "Адвокат".