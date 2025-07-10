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РИА Новости

Безэкипажный катер ВСУ попал в распоряжение российских специалистов

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Украинский морской беспилотник Magura V5
Украинский морской беспилотник Magura V5.
Источник изображения: © AP Photo / Ministry of Digital Transformation of Ukraine / Daniyar Sarsenov

Спецназ "Барс-Сармат" изучает характеристики трофейного безэкипажного катера ВСУ

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Специалисты Центра специального назначения "Барс-Сармат" приступили к изучению характеристик трофейного безэкипажного катера ВСУ, который должен был совершить атаку на Крым, сообщил РИА Новости специалист подразделения с позывным "Адвокат".

Украинские боевики в течение нескольких лет активно применяют безэкипажные катера для атак в акватории Черного моря. Данные плавсредства снаряжены взрывчатым веществом, подрыв которого происходит в момент столкновения катера с целью.

"По классификации Министерства обороны РФ данный объект является безэкипажным катером с инерционной системой навигации. Он сделан на базе гидроцикла производства Мексики. Боевая часть, которая была на нем расположена, составляла 150 килограммов (взрывчатого вещества – ред.). Запас хода данного объекта составляет около 400 километров. Двигатель слегка доработанный",- сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все доработки, относящиеся к системе топливного питания, системе оптимизации узлов при движении и управлении, были сделаны уже на территории Украины. Судя по характерным признакам, все изменения вносились кустарным способом.

"Бак емкостью 40 литров. Крейсерская скорость данного изделия составляет 90 километров в час. Ориентировочный запас хода, что мы смогли получить с контроллера, составляет около 400 километров… Двигался из района Одессы в район Крыма", - сказал "Адвокат".

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Страны
Мексика
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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