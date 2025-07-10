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ТАСС

WSJ: США могут передать Украине систему ПВО Patriot

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Alex Brandon

Как отмечает газета, это может стать первой крупной поставкой вооружений Киеву, решение о которой приняла администрация нынешнего президента Дональда Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передать Киеву еще одну систему противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, это может стать первой крупной поставкой вооружений Украине, решение о которой приняла администрация нынешнего лидера, а не его предшественника Джо Байдена. 

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Страны
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Персоны
Трамп Дональд
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