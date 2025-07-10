Telegraph сочла идею Лондона и Парижа о размещении войск на Украине бесполезной

Европейские государства должны исходить из того, что администрация президента США Дональда Трампа не будет помогать Киеву, также считает журналист газеты Дэвид Блэр

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Идея Великобритании и Франции разместить свои войска в составе "коалиции желающих" на Украине после прекращения огня выглядит бесполезной, учитывая решительный отказ России идти на перемирие без приостановки западной военной помощи Киеву. Такое мнение выразил журналист газеты The Daily Telegraph Дэвид Блэр.

По его оценке, конфликт на Украине не закончится в 2025 году, в связи с чем Лондону и Парижу следует разработать дальнейшие планы по оказанию военной помощи Киеву. Как указал Блэр, европейские страны должны исходить из того, что администрация президента США Дональда Трампа не будет помогать Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут встречу "коалиции желающих" на военной базе Нортвуд недалеко от Лондона 10 июля - в заключительный день визита французского лидера в королевство. По видеосвязи в ней примут участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на украинской земле является для России угрозой. По его словам, Россия не примет этого ни при каких условиях.