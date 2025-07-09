Зеленоградский завод вложил 118 млрд в 130-нм производство чипов

Зеленоградский производитель микроэлектроники «НМ-Тех» вложил в завод 118 млрд руб. Компания запускает 130 нм, 180 нм и 250 нм технологии производства. В России изделия, производимые по этим техпроцессам, крайне востребованы. Однако эксперты предупреждают, что для освоения серийного производства потребуется еще столько же инвестиций, а без гарантированного спроса, линии не удастся полностью загрузить.

Как выяснилвыяснил CNews, зеленоградский производитель микроэлектроники «НМ-Тех» инвестировал 118,8 млрд руб. в собственное производство. Средства были потрачены на строительно-монтажные работы, а также закупку оборудования для реконструкции и технического перевооружения завода по производству микроэлектроники в Зеленограде. Это следует из пояснительной записки к бухгалтерскому отчету компании за 2024 г., опубликованной в «СПАРК-Интерфаксе».

В 2024 г. «НМ-Тех» запустил производство, а также обработку пластин с целью разработки и постановки технологий микроэлектронного производства с топологическими нормами 130 нанометров (нм), 130 нм (BCD), 180 нм и 250 нм, а также Trench MOSFET.

Затраты на постановку технологий этих технологий по итогам 2024 г. составили 14,99 млрд руб., следует из аудиторского заключения.

На сегодняшний день производственных площадок, реально работающих в диапазоне 130–250 нм, в России крайне немного. «Среди них можно отметить «Микрон» (Зеленоград), «Ангстрем», заводы в Новосибирске (НИИПП) и Томске (НИИЭТ), а также ряд предприятий в рамках «Ростеха», — рассказала CNews Квашенкина Ольга, глава холдинга SNDGLOBAL, контрактного разработчика электроники.

«Однако в большинстве случаев речь идет либо о 180 нм и старше, либо об ограниченных объёмах опытного производства, — продолжила она. — По состоянию на 2024 год о полностью квалифицированной линии на 130 нм BCD или Trench MOSFET в РФ заявляли в основном в рамках проектов и дорожных карт».

В августе 2023 г. госкорпорация ВЭБ.РФ открыла «НМ-Теху» не возобновляемую кредитную линию с лимитом не более 116,4 млрд руб. Она предназначена для «финансирования приобретения и пусконакладки технологического оборудования, приобретения результатов интеллектуальной деятельности, оплаты затрат на запуск производства», следует из документа.

Кредит должен быть возвращен не позднее конца 2027 г. Сумма начисленных процентов за 2024 г. составила 4,1 млрд руб., за 2023 г. — 5,7 млрд руб. Задолженность по телу кредита на конец 2024 г. составила 26,97 млрд руб., а на 2023 г. достигала 66,5 млрд руб.

Представители «НМ-Тех» на момент публикации не ответили на запрос CNews.

«118 млрд рублей — это значительная сумма по меркам российской микроэлектроники, особенно если учитывать, что большая ее часть поступила в виде заемного финансирования от ВЭБа, — рассказала CNews Ольга Квашенкина. — В долларовом эквиваленте это около $1,3 млрд: цифра, сопоставимая с капитальными вложениями в небольшие по мировым меркам фабрики "mature nodes", то есть технологии старших норм»

Для сравнения, TSMC в 2021 г. тратила около $2-3 млрд на один производственный модуль (fab module) в сегменте 28–65 нм, а строительство новых фабрик на передовых узлах обходится уже в $10–20 млрд, приводит она.

По мнению Квашенкиной, на 118 млрд руб. можно модернизировать и частично построить производство полного цикла на 200-мм подложках, закупить литографическое и измерительное оборудование (в том числе refurbished), включая установки ионной имплантации, травления и пр. А также обеспечить «чистые помещения», инженерную инфраструктуру (газ, вентиляция, водоочистка), автоматизацию, разработать и внедрить техпроцессы (PI&D, recipes, simulation, квалификация), наладить работу R&D для вывода линий на производственную мощность, а также провести обучение кадров и отладить контроль качества.

«Однако важно понимать, что для полноценного серийного производства в больших объемах потребуется как минимум сопоставимый или больший объем дополнительных инвестиций — как в расширение мощностей, так и в оборудование следующих поколений», — предупреждает она.

Узлы 130–250 нм относятся к так называемым mature и legacy техпроцессам, и в мировой практике они до сих пор широко используются, особенно в автомобилестроении, промышленной автоматике, силовой электронике и в аналогово-цифровых приложениях, поясняет Квашенкина. «Однако важный момент: оборудование для этих норм все сложнее найти — оно либо устарело, либо выкупается Китаем, Индией, ЮВА», — предупреждает она.

Нормы 130–250 нм остаются очень востребованными в силу их устойчивости, зрелости и предсказуемости. По оценкам международных аналитиков, до 60% мирового спроса на чипы приходится именно на mature nodes — это автоматика, телекоммуникации, промышленное управление, ИБП, приводная техника, датчики, аналого-цифровые преобразователи, приводит Квашенкина.

Trench MOSFET, в частности, применяются в автомобильной электронике, преобразователях напряжения, зарядных устройствах, бытовой технике и оборудовании для энергетики. «В условиях, когда Китай, Тайвань и ЮВА доминируют в этом сегменте, локализация подобных технологий в России действительно может дать эффект в плане импортозамещения, особенно если будет обеспечен выход на надёжность и стабильность параметров», — считает она.

«При этом на мощностях “НМ-Теха” нельзя освоить современные процессоры, центральные и графические, процессоры приложений, ПЛИС, память, ИИ-чипы, — рассказал CNews автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. — Можно делать микросхемы для военных изделий, автоэлектроники, промышленного применения, космоса, атомной энергетики».

Квашенкина также предупреждает, что не достаточно освоить технологические нормы: без массового спроса со стороны потребителей (в первую очередь автопрома, энергетики, телеком-операторов, Минобороны и т.д.) устойчивой загрузки линий не будет.

В 2022 г. Минпромторг предоставил «НМ-Теху» субсидии на создание электронной компонентной базы и модулей по трем проектам по разработке технологии и запуску производства сим-карт,U-chip микросхем и UHF-меток. В 2023 г. Минпромторг выдал еще субсидию на запуск производства USB-токенов. Проекты должны быть реализованы до 2028 г. По итогам 2024 г. сумма субсидий составила 1,2 млрд руб., по итогам 2023 г. — 1,1 млрд руб., а за 2022 г. — 216 млн руб.

Как писал «Коммерсант» в ноябре 2024 г., «НМ-Тех» на своем сайте выложил описание четырех новых проектов: серийное производство микросхем для USB-токенов с поддержкой электронной подписи объемом реализации почти 3 трлн руб, микросхем для UHF-меток на 4,8 млрд руб., используемых в транспортных и других картах и U-чип-микросхем на 3,9 млрд руб., а также защищенных микросхем для сим-карт «идентификации в сетях связи» и M2M-чипов (используются в IoT) на 7,3 млрд руб. Как сказано на сайте компании, все проекты имеют экспортный потенциал совокупно в $1,5 млн.

Реализация проектов начнется в 2028-2030 гг.

Единственным владельцем «НМ-Теха» является ВЭБ.РФ. Гендиректором компании с ноября 2021 г. выступает Денис Фролов, следует из пояснительной записки.

В 2024 г. уставный капитал общества был увеличен с 152,4 млрд руб. до 242,3 млрд руб. А численность сотрудников по состоянию на конец 2024 г. составляла 1075 человек.

По итогам 2024 г. «НМ-Тех» получил чистый убыток в размере 1,2 млрд руб. При этом в 2023 г. убыток составил 3,3 млрд руб. Выручка компании по итогам 2024 г. достигла 648,7 млн руб. Большая часть выручки (320,1 млн руб.) пришлась на ОКР «Порт-IP», а также ОКР «Характеризация» - 190,1 млн руб., НИР «Монолит» - 59,8 млн руб., а также за производство фотошаблонов (21,1 млн руб.), услуги аренды (2,9 млн руб.), услуги по утонению пластин (1,2 млн руб.) и т.д.

По данным «Коммерсанта», с 2020 по 2022 гг. «НМ-тех» выкупил в рамках конкурсного производства мощности «Ангстрем-Т», планируя запустить на них собственное производство.