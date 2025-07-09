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ОДК и китайские компании разработают совместные газотурбинные решения для экспорта

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ОДК и китайские компании разработают совместные газотурбинные решения для экспорта
ОДК и китайские компании разработают совместные газотурбинные решения для экспорта.
Источник изображения: Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в сферах производства, поставок и сервисного обслуживания газотурбинного оборудования

Объединенная двигателестроительная корпорация и китайская компания NEW JCM Group Co., Ltd подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве в сферах производства, поставок и сервисного обслуживания газотурбинного оборудования в рамках девятого Российско-Китайского ЭКСПО. Документ открывает новые перспективы для совместной работы на рынках Центральной Азии и Ближнего Востока. Подписи под документами поставили генеральный директор «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьев и председатель советов директоров NEW JCM Ван Лифэй.

Стороны договорились о стратегическом партнерстве в организации поставок газоперекачивающих агрегатов производства «ОДК Инжиниринг» с оборудованием NEW JCM Group Co. Кроме того, соглашение предусматривает возможность локализации производства китайских компонентов на производственных мощностях «ОДК Инжиниринг», а также организации сервисного обслуживания и ремонта газотурбинного оборудования, включая капитальный ремонт газовых турбин зарубежного производства.

«Газотурбинное оборудование ОДК заслужило признание на мировом энергетическом рынке благодаря своей надежности, эффективности и адаптивности к различным условиям эксплуатации. Синергия наших передовых решений с лучшими китайскими компонентами создает уникальные возможности для формирования нового поколения конкурентоспособных газотурбинных комплексов. Развитие стратегического партнерства с лидерами китайской промышленности — это важный шаг в создании инновационных продуктов для выхода на быстрорастущие рынки Центральной Азии и Ближнего Востока», — отметил генеральный директор «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьев.

Особое внимание в рамках Российско-Китайского ЭКСПО было уделено перспективам технической интеграции китайских редукторов в российских газотурбинных энергетических установках. На круглом столе «Сотрудничество России и Китая в области промышленных инноваций» «ОДК Инжиниринг» предложила ведущим китайским производителям редукторов партнерство в адаптации китайского оборудования под стандарты российских газотурбинных установок. Выпуск газотурбинных электростанций и установок ОДК с применением редукторов китайских производителей, а также организация совместного сервисного обслуживания по контрактам жизненного цикла открывают широкие возможности для продвижения совместного оборудования на рынках России, Китая и третьих стран.

Девятое Российско-Китайское ЭКСПО проводится в Екатеринбурге 7–10 июля 2025 года параллельно с международной промышленной выставкой «Иннопром». Основная тема — развитие промышленного партнерства и технологический обмен между Россией и Китаем. Организаторами выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области.

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Страны
Китай
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ОДК УК
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