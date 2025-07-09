Глава МИД Франции собрался санкциями заставить Россию «сложить оружие».

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро выступил с заявлением о стремлении Евросоюза заставить Россию на мир с Украиной, чтобы убедить ее в этом, Европа намерена ввести «самые жесткие санкции» против Москвы.

"Мы хотим, чтобы (президент России) Владимир Путин наконец согласился на прекращение огня, поскольку мы видим, что с тех пор, как президент (США Дональд) Трамп предложил 30-дневное прекращение огня <...> удары России по Украине увеличились в пять раз. Это больше не может продолжаться, это должно прекратиться", – заявил Барро в эфире телеканала TF1.

По его словам, совместно с усилиями сенаторов США, Европа готовится принять, по предложению Франции, самые жесткие санкции, принятые за последние три года.

"Они напрямую истощат ресурсы, позволяющие Владимиру Путину продолжать воевать", – уточнил министр.

В частности, в перечне рестрикций говорится о "нефтяных доходах и финансовых игроках в России или в других странах". Кроме того, из-за новых санкций Россия "больше не добьется прогресса" на военном поприще.

"Мы действительно намерены заставить его сложить оружие", – пообещал Жан-Ноэль Барро.

Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, Франция должна перестать участвовать в чужих войнах и "выписывать чеки" Украине, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо на манифестации "за мир" в Париже.

Тогда же Эммануэль Макрон заявлял, что Франция исчерпала возможности для поставок оружия на Украину.

Кроме того, Жан-Ноэль Барро заявлял, что Эммануэль Макрон обсуждал с Владимиром Зеленским на саммите НАТО намерение компании Renault производить на Украине БПЛА.

Ирма Каплан