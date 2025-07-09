«Русские двигатели любой автомеханик починит на месте»: в британской прессе призвали учесть опыт войны при создании танка Challenger 3

Источник изображения: topwar.ru

Challenger 3

Новая британская модель, танк Challenger 3, скоро поступит на вооружение. Ряд британских обозревателей опасаются, что он, несмотря на целый набор улучшений, может повторить судьбу немецкого ОБТ Leopard 2, оказавшегося неприспособленным к боям на Украине.

Как указывается в издании Forces News, «святая троица» конструкции танка – огневая мощь, защита и мобильность – нуждается в тщательном изучении после трёх лет сражений с российскими войсками.

Leopard 2 – это технологическое чудо, подобно немецкому Tiger времён Второй мировой войны. Он оснащён очень продвинутой СУО, исключительно мощным силовым агрегатом MTU и превосходной 120-мм гладкоствольной пушкой. Но он крайне уязвим для ударов БПЛА сверху, его слишком сложно починить, и его крайне мало

- говорится в издании.

Как отмечается, первая выявленная проблема состоит в сложности ремонта этих танков и поддержания их в боеспособном состоянии. В случае поломки двигателя его придётся везти за сотни миль на ремонт в специализированное предприятие.

При этом старые, простые двигатели русских танков любой автомеханик в состоянии легко починить на месте

- полагает автор.

Он вспоминает времена, когда командовал танком 1950-х годов Chieftain, оборудованным, по его словам, двигателем «лондонского автобуса». Силовая установка часто глохла из-за того, что клапан впрыска топлива застревал в закрытом положении. Но это было легко исправлено с помощью размещения прищепки, державшей его открытым. Похожая проблема с Leopard 2 или Challenger 2 потребовала бы нового двигателя.

Источник изображения: topwar.ru

Challenger 3

Во-вторых, необходимо разобраться с защитой, так как неприемлемо, когда танки по цене £5 млн уничтожаются копеечными беспилотниками «с пугающей скоростью». Leopard 2 и Challenger 2 были созданы в то время, когда не угроза со стороны БПЛА отсутствовала.

В битве при Камбре в 1917 году экипажи танков были очень обеспокоены тем, что немцы бросали ручные гранаты на крышу этих ранних машин, где броня была наиболее тонкой, и уничтожали их. Тогда сверху стали устанавливать проволочные клетки, что эффективно устранило эту угрозу. В определенной степени металлические клетки, которые сейчас привариваются к ОБТ, противодействуют дронам. Но с этой опасностью адекватно сможет справиться только продвинутый оборонительный комплекс, например, несколько лазерных установок.

Третий недостаток – это «масса», количество техники.

Вряд ли на сегодня что-то осталось от 18 Leopard 2 и 14 Challenger 2, переданных Украине

- полагает автор.

Всего к 2030 году планируется ввести в эксплуатацию 148 экземпляров Challenger 3.

Если исходить из темпов истощения танкового парка на Украине, этого хватит на пару недель

- считает бывший танкист.

По его мнению, история танков вермахта повторяется – они были очень сложные, очень капризные в ремонте, и их было крайне мало.

И поскольку Минобороны в настоящее время разрабатывает «новый» танк, эти проблемы необходимо решать уже сейчас, чтобы создать эффективную боевую платформу на ближайшие несколько десятилетий

- делает вывод отставной британский танкист, призывая учесть опыт идущей войны.