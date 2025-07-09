«Бронемашина сохранила конструктивные недостатки»: в западной прессе оценили новую модификацию БТР-60МБ3

Источник изображения: topwar.ru

Белоруссия и Россия совместно представили модернизированную версию БТР-60, получившую обозначение БТР-60МБ3. Проект, разработанный 140-м ремонтным заводом в сотрудничестве с неназванной российской оборонной компанией, направлен на создание экономичного решения для модернизации существующих бронемашин, особенно в Африке и Азии.

В качестве преимуществ новой модификации называются улучшенные боевые возможности, обновлённые электронные системы и изменённая конфигурация башни.

БТР-60МБ3 сохранил общую компоновку, но был оборудован рядом новых агрегатов, в частности, оригинальные бензиновые двигатели были заменены двумя белорусскими дизельными Д-245.12С общей мощностью 218 л. с. Внутреннее пространство десантного отделения было перепроектировано и оснащено современными электронными системами. На машину установлены камеры наблюдения за периметром, подключённые к бортовым экранам, что призвано повысить ситуационную осведомлённость водителя.

Источник изображения: topwar.ru

БТР-60МБ3

За модернизацию вооружения отвечала российская сторона. Башня была перепроектирована и теперь оснащена панорамным командирским прицелом с тепловизором, а также аналогичной ИК-системой для наводчика. Основное вооружение осталось прежним: 14,5-мм КПВТ в паре с 7,62-мм ПКТ. Однако боевой модуль был автоматизирован, при этом ручное управление им осталось в качестве опции. Модуль теперь стабилизирован в двух плоскостях, что позволяет вести более точную стрельбу в движении.

Несмотря на эти улучшения, у БТР-60МБ3 по-прежнему сохранился ряд конструктивных недостатков, в том числе слабая броневая защита, ограниченные возможности высадки десанта через люки и маломощный двигатель для машины весом почти 10 тонн

- даётся оценка в западной прессе.

Как указывается, из-за этих проблем ряд других операторов БТР-60 пошли по другому пути модернизации. Например, в украинском варианте БТР-60Д установлены боковые двери между осями и более мощные двигатели.