Помогут эффективно выполнять задачи в любых условиях: фрегаты ВМС Греции будут оснащены французскими навигационными системами Exail

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Греция продолжает укреплять свои Военно-морские силы при поддержке Франции, на что с настороженностью смотрят в Анкаре.
Как сообщает издание Naval Today, французская судостроительная компания Naval Group планируют оборудовать фрегаты FDI ВМС Греции навигационными системами от компании Exail.
Издание отмечает, что эти системы имеют расширенные возможности и представляют из себя следующее:
• система Marins (INS) – это точное, высокоэффективное инерциальное зондирование, необходимое для точной навигации;
• блок распределения данных Netans (DDU) – это кибербезопасный, надежный и эффективный обмен данными между системами судна, обеспечивающий целостность работы даже в сложных условиях;
• система Gecdis-W WECDIS – это усовершенствованные функции отображения тактических электронных карт и навигации, соответствующие последним стандартам STANAG (система стандартов НАТО в сфере баллистики).
- сказал Пьер-Луи Рудо, менеджер по продажам компании Exail.
Ранее Naval Group и Exail уже сотрудничали при установке навигационных систем на фрегатах FDI ВМС Франции.
Напомним, что в прошлом месяце Naval Group провела церемонию спуска на воду третьего фрегата FDI, построенного для ВМС Греции. Эти корабли имеют водоизмещение 4500 тонн при длине примерно 122 метра и ширине 18 метров. Максимальная их скорость составляет 27 узлов (50 км/ч).