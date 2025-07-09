Помогут эффективно выполнять задачи в любых условиях: фрегаты ВМС Греции будут оснащены французскими навигационными системами Exail

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Греция продолжает укреплять свои Военно-морские силы при поддержке Франции, на что с настороженностью смотрят в Анкаре.

Как сообщает издание Naval Today, французская судостроительная компания Naval Group планируют оборудовать фрегаты FDI ВМС Греции навигационными системами от компании Exail.

Издание отмечает, что эти системы имеют расширенные возможности и представляют из себя следующее:

• система Marins (INS) – это точное, высокоэффективное инерциальное зондирование, необходимое для точной навигации;

• блок распределения данных Netans (DDU) – это кибербезопасный, надежный и эффективный обмен данными между системами судна, обеспечивающий целостность работы даже в сложных условиях;

• система Gecdis-W WECDIS – это усовершенствованные функции отображения тактических электронных карт и навигации, соответствующие последним стандартам STANAG (система стандартов НАТО в сфере баллистики).

Выбор навигационных систем Exail для фрегатов FDI ВМС Греции отражает наше стремление предоставлять надежные и кибербезопасные решения, которые отвечают меняющимся задачам военно-морских операций

- сказал Пьер-Луи Рудо, менеджер по продажам компании Exail.

Ранее Naval Group и Exail уже сотрудничали при установке навигационных систем на фрегатах FDI ВМС Франции.

Напомним, что в прошлом месяце Naval Group провела церемонию спуска на воду третьего фрегата FDI, построенного для ВМС Греции. Эти корабли имеют водоизмещение 4500 тонн при длине примерно 122 метра и ширине 18 метров. Максимальная их скорость составляет 27 узлов (50 км/ч).