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Военное обозрение

Глава Росфинмониторинга сообщил президенту РФ о снижении в пять раз дебиторской задолженности по гособоронзаказу

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Источник изображения: topwar.ru

Сегодня президент РФ провел рабочую встречу с главой Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрием Чиханчиным Основная задача данного органа исполнительной власти — предотвращение использования финансовой системы страны для легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Глава надзорно-контрольного ведомства доложил президенту о результатах работы национальной антиотмывочной системы и международном сотрудничестве в сфере финансовой безопасности. Помимо этого, Росфинмониторинг продолжает активную деятельность по контролю за использованием бюджетных средств и противодействию коррупции. Отдельное направление – борьба с вовлечением граждан РФ в различные теневые схемы.

Глава Финмониторинга рассказал, что несмотря на определенные сложности в отношениях с западными странами, ведомство наращивает сотрудничество на международном уровне, в первую очередь со странами БРИКС, но не только.

С учётом того, что приостановлена деятельность в группе «Эгмонт», это объединение финансовых разведок, у нас (есть) своя программа, уже 30 стран объединились, обмениваемся (информацией) закрыто

— доложил главе государства Чиханчин.

Отдельно была затронута тема криптовалюты, движение которой отслеживать намного сложнее, чем банковские переводы и иные транзакции, а оборот виртуальной валюты вырос. Этим, в частности, пользуются коррупционеры.

Для противодействия использования «крипты» в теневых сферах и казнокрадстве Росфинмониторинг очень плотно взаимодействует с ФСБ, МВД и Генеральной прокуратурой России. Совместно разработаны специальные методологии и так называемые точки принятия решений. Кроме того, коммерческие банки при поддержке ЦБ РФ ориентированы на модель коррупционера, продолжил Чиханчин.

В результате произошел рост выявленных случаев коррупции с использованием криптовалюты, а так называемый уровень законопослушности в РФ составляет порядка 90 процентов финансовых операций. Это очень высокий процент, подчеркнул глава ведомства.

Совершенствуется законодательная база в части контроля за теневым движением денежных средств, нецелевыми расходами бюджетных денег и так далее. Только в прошлом году в России было принято порядка 20 соответствующих законов.

Что касается динамики изменения финансовых потоков, хотел бы сказать, что совместно с Центральным банком, правоохранительными органами нам удалось сократить почти в 2,5 раза использование бюджетных средств в высокорисковых банках, не допущен вывод в теневой оборот порядка 500 миллиардов рублей

— отчитался глава Росфинмониторинга.

Благодаря изменениям в работе судебной системы только в этом году удалось не допустить заключения сомнительных сделок на сумму порядка 100 миллиардов рублей. Совместно с прокуратурой, ФСБ, МВД и ФАС выявлены торги в условиях ограничения конкуренции на 39 миллиардов рублей. В результате сохранено бюджетных средств на сумму более 27 миллиардов рублей. Росфинмониторинг совместно с силовыми ведомствами ведет работу почти по 1300 уголовным делам.

Продолжаем работу в рамках государственного оборонного заказа. Одно из направлений — снижение дебиторской задолженности, (которая) практически в пять с лишним раз уменьшилась. Совместно с Министерством обороны и с Генеральной прокуратурой удаётся решить (эту задачу)

— рассказал глава Росфинмониторинга.

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