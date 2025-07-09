Глава Росфинмониторинга сообщил президенту РФ о снижении в пять раз дебиторской задолженности по гособоронзаказу

Источник изображения: topwar.ru
Сегодня президент РФ провел рабочую встречу с главой Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрием Чиханчиным Основная задача данного органа исполнительной власти — предотвращение использования финансовой системы страны для легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
Глава надзорно-контрольного ведомства доложил президенту о результатах работы национальной антиотмывочной системы и международном сотрудничестве в сфере финансовой безопасности. Помимо этого, Росфинмониторинг продолжает активную деятельность по контролю за использованием бюджетных средств и противодействию коррупции. Отдельное направление – борьба с вовлечением граждан РФ в различные теневые схемы.
Глава Финмониторинга рассказал, что несмотря на определенные сложности в отношениях с западными странами, ведомство наращивает сотрудничество на международном уровне, в первую очередь со странами БРИКС, но не только.
— доложил главе государства Чиханчин.
Отдельно была затронута тема криптовалюты, движение которой отслеживать намного сложнее, чем банковские переводы и иные транзакции, а оборот виртуальной валюты вырос. Этим, в частности, пользуются коррупционеры.
Для противодействия использования «крипты» в теневых сферах и казнокрадстве Росфинмониторинг очень плотно взаимодействует с ФСБ, МВД и Генеральной прокуратурой России. Совместно разработаны специальные методологии и так называемые точки принятия решений. Кроме того, коммерческие банки при поддержке ЦБ РФ ориентированы на модель коррупционера, продолжил Чиханчин.
В результате произошел рост выявленных случаев коррупции с использованием криптовалюты, а так называемый уровень законопослушности в РФ составляет порядка 90 процентов финансовых операций. Это очень высокий процент, подчеркнул глава ведомства.
Совершенствуется законодательная база в части контроля за теневым движением денежных средств, нецелевыми расходами бюджетных денег и так далее. Только в прошлом году в России было принято порядка 20 соответствующих законов.
— отчитался глава Росфинмониторинга.
Благодаря изменениям в работе судебной системы только в этом году удалось не допустить заключения сомнительных сделок на сумму порядка 100 миллиардов рублей. Совместно с прокуратурой, ФСБ, МВД и ФАС выявлены торги в условиях ограничения конкуренции на 39 миллиардов рублей. В результате сохранено бюджетных средств на сумму более 27 миллиардов рублей. Росфинмониторинг совместно с силовыми ведомствами ведет работу почти по 1300 уголовным делам.
— рассказал глава Росфинмониторинга.