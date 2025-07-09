Морской заслон: каким будет большой десантный корабль «Сергей Кабанов»

Новый БДК проекта 11711 может получить дополнительную защиту от беспилотников

Новый большой десантный корабль «Сергей Кабанов», заложенный во вторник в Калининграде, может получить средства защиты от безэкипажных катеров и беспилотников, рассказал «Известиям» заместитель гендиректора Невского проектно-конструкторского бюро. Этот представитель серии 11711 строится по модернизированному проекту. Эксперты отмечают, что потребность флота в таких кораблях велика.

Каким будет новый БДК проекта 11711

На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Калининграде состоялась закладка большого десантного корабля модернизированного проекта 11711 «Сергей Кабанов», сообщили «Известиям» в пресс-службе ОСК.

Торжественная закладка большого десантного корабля «Сергей Кабанов» на заводе «Янтарь», Калининград, 8 июля 2025 года Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

— Корабль строится по заказу Министерства обороны РФ по модернизированному Невским проектно-конструкторским бюро ОСК проекту 11711. Это самые большие по водоизмещению корабли, строящиеся для Военно-морского флота в современной России. Модернизированный проект отличается архитектурой и увеличенной вертолетной палубой в кормовой части, — рассказали в корпорации.

БДК назван в честь советского морского артиллериста и военачальника генерал-лейтенанта Сергея Ивановича Кабанова, руководившего военными операциями в составе Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов в годы Великой Отечественной войны.

Замгендиректора по проектированию Невского проектно-конструкторского бюро ОСК Андрей Ивлев сообщил «Известиям», что в настоящее время рассматривается вопрос дооснащения БДК проекта 11711 средствами защиты от безэкипажных катеров и беспилотников.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Он также рассказал, что заложенный корабль строится по модернизированному проекту.

— Новый корабль по проекту 11711 будет аналогичен двум строящимся кораблям «Владимир Андреев» и «Василий Трушин». Опыт эксплуатации БДК проекта 11711 был учтён бюро при разработке модернизированного проекта, два корабля этого проекта находятся в постройке, — сообщил Андрей Ивлев.

Задачи для больших десантных кораблей

Необходимость в таких кораблях есть, в первую очередь, на Тихом океане, где много островов, рассказал «Известиям» экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. Кроме того, по его словам, БДК проекта 11711 нужны на Черном море и на Балтике.

— Сейчас основная роль десантных кораблей — не высадка десанта и проведение десантных операций, требующих большого преимущества над противником в данном районе, а воинские перевозки, конвои, переброска войск, маневр войсками и так далее. В этом сейчас их главная задача и главная функция, — пояснил он.

По мнению адмирала, такие корабли должны нести безэкипажные катера и беспилотники.

— Будущие надводные корабли и подводные лодки должны быть носителями роботизирнованных комплексов, которые включают беспилотные летательные аппараты, подводные дроны и в том числе надводные безэкипажные катера и корабли. Эти комплексы нужны для обороны — для борьбы с подводными лодками, минами, подводными диверсионными силами и средствами, а также как системы атаки с ударными функциями. Все корабли должны строиться и проектироваться так, что они должны быть носителями роботизированных комплексов.

Кроме БДК типа «Иван Грен» остальные большие десантные корабли 775 проекта — еще польской постройки советского времени, рассказал «Известиям» контр-адмирал, военный эксперт Михаил Чекмасов.

— Они по большому счету выслужили установленные сроки, которые уже неоднократно продлевались, — пояснил он. — Обновление флота десантных кораблей важная задача для нашей страны. У кораблей проекта 11711 появляются новые возможности — на борту могут размещаться вертолеты, и десанта вмещается больше, чем на кораблях польской постройки.

Эксперт отметил, что потребность флота в больших десантных кораблях велика.

— Неизвестно, в какой исторический этап мы войдем, и что нам надо будет делать с нашими противниками. Современный десантный корабль должен осуществлять высадку десанта, не попадая под огонь противника. В свое время американцами и французами реализовывалась так называемая загоризонтная высадка. Такая ситуация по сей день остается актуальной. Причем это могут быть необязательно действия, связанные непосредственно с войной, а может быть необходимость оказать содействие нашим друзьям, которые находятся на разных континентах. Как это было в Сирии — сначала туда пришли десантники, — заключил Михаил Чекмасов.

«Сергей Кабанов» станет пятым представителем проекта 11711 типа «Иван Грен». Строительство первого БДК затянулось с 2004 по 2018 год. Второй — «Петр Моргунов» — встал в строй уже через пять лет после закладки, в 2020 году. Эти два корабля несут службу на Северном флоте. В июне был спущен на воду третий БДК «Владимир Андреев», планируется принять его в состав флота в следующем году. На этапе строительства находится также четвертый представитель проекта — «Василий Трушин». Последние два корабля предназначены для службы на Тихоокеанском флоте.

БДК проекта 11711 превосходят по размерам самые распространенные во флоте большие десантные корабли проекта 775. Это самые крупные по водоизмещению корабли, построенные для ВМФ в современной России.

Корабль может принять на борт до 300 морских пехотинцев, 15 танков или около 35 бронетранспортеров. Передняя аппарель позволяет высаживать их на неподготовленный берег даже в условиях сильного волнения моря. На вооружении корабля — по две шестиствольные артустановки АК-630 и АК-630М-2.

Начиная с третьего представителя серии БДК строятся по модернизированному проекту и имеют отличия от двух своих предшественников. В частности, у корабля изменена архитектура надстройки, увеличена площадь вертолетной площадки, повышена мощность двигательной установки, добавлены подруливающие устройства и увеличено водоизмещение. Улучшены жилищные условия для личного состава, созданы каюты модульного типа. На модернизированных БДК могут размещаться сразу несколько вертолетов.

Большие десантные корабли Тихоокеанского и Северного флотов часто задействуют в перевозке грузов в интересах гарнизонов на островах и удаленном побережье. Активно использовали их во время операции российских ВКС в Сирии. После начала специальной военной операции десантные корабли стали привлекаться для перевозки грузов.

Роман Крецул