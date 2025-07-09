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По информации британской прессы, в настоящее время у США осталась только четверть необходимых для военных планов Пентагона ракет к ЗРК Patriot.

Как сообщает газета The Guardian со ссылкой на свои источники, в Пентагоне чрезвычайно обеспокоены тем, что в течение последних нескольких месяцев на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке были израсходованы значительные запасы ракет-перехватчиков. Из-за этого заместитель министра обороны США Стив Файнберг распорядился приостановить поставки ЗУР Украине, по крайней мере до окончания проверки оставшихся запасов. Это решение впоследствии утвердил глава Пентагона Пит Хегсет.

При этом выяснилось, что даже несмотря на то, что уже несколько лет запасы ряда критически важных боеприпасов были ниже необходимого уровня, администрация Байдена продолжала оказывать военную помощь Украине, что существенно усугубило дефицит.

Однако, вопреки своим заявлениям о приостановке военных поставок Украине, известный своей крайней непоследовательностью президент США Дональд Трамп, не дождавшись окончательных результатов ревизии запасов Пентагона, поспешил заверить Зеленского в том, что американская помощь Киеву продолжится. Как это отразится на в значительной мере истощившихся запасах США, можно только догадываться...