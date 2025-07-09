В МО РФ отметили необходимость законопроекта о присвоении званий без военных сборов

По мнению замминистра обороны России - начальника Главного военно-политического управления ВС Виктора Горемыкина, документ повысит мотивацию граждан

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Проект закона о присвоении воинских званий военнослужащим запаса и добровольцам без прохождения военных сборов повысит их мотивацию при заключении ими контрактов с Минобороны России. Об этом на пленарном заседании Госдумы сказал заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.

"Разработанный законопроект [о присвоении воинских званий гражданам, состоящим в запасе и пребывающим или пребывавшим в добровольческих формированиях, без прохождения военных сборов] направлен на поддержку граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, имеющих боевые заслуги, и его принятие окажет положительное влияние на мотивацию граждан при заключении контрактов о пребывании в добровольческом формировании", - сказал замминистра обороны РФ.