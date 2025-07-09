FT: частные космические компании США воспользуются налоговыми льготами Трампа

По оценкам Управления Конгресса США по бюджету, это позволит снизить в ближайшее десятилетие налоговую составляющую деятельности таких компаний на $43 млрд

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Американские частные космические компании США - SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса - смогут воспользоваться льготным налоговым режимом, который предусмотрен в подписанном президентом США Дональдом Трампом проекте госрасходов. Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным издания, документ включает "положение, которое позволит финансировать космодромы посредством муниципальных облигаций для поддержки частной деятельности", средства от которых направляются на неправительственные проекты, имеющие определенную общественную пользу.

Подобный инструмент, который предлагает необлагаемые налогом проценты и, следовательно, предусматривает более низкие расходы на финансирование по сравнению с традиционными корпоративными облигациями, может стать большим подспорьем "для растущей коммерческой аэрокосмической отрасли США во главе с Blue Origin и SpaceX". По оценкам Управления Конгресса США по бюджету, подобная инициатива Белого дома позволит снизить в ближайшее десятилетие налоговую составляющую деятельности таких компаний на $43 млрд.

По словам партнера юридической фирмы Kutak Rock Лесли Пауэлла, новые положения охватывают также производственные мощности космических аппаратов и операции по управлению полетами, что значительно расширяют возможности корпораций. Компании миллиардеров возглавляют современную космическую гонку, в то время как американская администрация "рассматривает возможность значительного сокращения расходов" на деятельность Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), говорится в публикации.

Речь идет о сокращении бюджета НАСА в следующем году на 24,3%. Согласно предложению правительства, сокращение расходов может затронуть практически все основные направления работы NASA, в том числе по линии Международной космической станции (МКС).