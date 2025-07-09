Показаны кадры падения российского тяжёлого БПЛА «Альтиус-РУ» под Казанью

Источник изображения: topwar.ru

Сегодня утром под Казанью потерпел крушение один из прототипов новейшего российского разведывательно-ударного БПЛА «Альтиус-РУ». Местные жители и дачники засняли момент довольно плавного пикирования БПЛА, видео выложено в сеть.

Сообщается, что в 9:10 утра в результате испытания беспилотного летательного аппарата произошла внештатная ситуация. В ходе учебного полета аппарат потерял управление и упал на дачный участок в СНТ «Дубки». По данным оперативных служб пострадавших на месте нет. В результате падения БПЛА на один из домов он загорелся, к настоящему времени возгорание ликвидировано.

Некоторые российские СМИ уже объявили данный крупногабаритный БПЛА «новейшим и не имеющим аналогов в мире». На самом деле, беспилотник «Альтиус-РУ», или «Альтаир» начал разрабатываться еще в 2011 году. Спустя десять лет, в 2021 году, тогдашний министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что испытания БПЛА формально закончены и он пойдет в серию.

Однако с тех пор было произведено не более четырех-пяти испытательных образцов. В зоне специальной военной операции БПЛА «Альтиус-РУ» замечен не был. Есть лишь информация о полигонных испытаниях беспилотника, включая отработку бомбометания по наземным целям.

Разработка беспилотника сопровождалась коррупционными скандалами и сменой подрядчика. Так, 22 апреля 2018 года гендиректор ОКБ имени М. П. Симонова Александр Гомзин был арестован, ему предъявили обвинение в хищении 900 миллионов рублей, выделенных на разработку тяжелого беспилотника. Именно это ОКБ, тогда называвшееся «Сокол», в 2011 году одержало победу в конкурсе Минобороны РФ на создание БПЛА взлетной массой до 5 тонн, стоимость контракта — один миллиард рублей.

Далее доработкой беспилотника занялся Уральский завод гражданской авиации (АО «УЗГА»). Однако, судя по сегодняшнему инциденту с «Альтиус-РУ» под Казанью, до ума он так и не был доведен.

Источник изображения: topwar.ru

БПЛА «Альтиус» имеет два турбовинтовых двигателя. Размах крыла составляет 28,5 метра. Скорость аппарата 150-250 км/ч, потолок 12 километров, радиус боевого применения до 3,5 тысяч километров. Длительность полёта — 48 часов. Беспилотник может поднимать нагрузку до одной тонны.

В АО «УЗГА» заявили, что испытательный полет беспилотника проходил штатно. Однако при заходе на посадку возникли непредвиденные проблемы, скорее всего, связанные с воздействием средств РЭБ и нарушением спутниковой навигации. Дрон пришлось уводить на второй круг, но посадка в инерциальном режиме привела к аварии.

Эксперты отмечают, что Россия не имеет компетенций в области создания технологичных тяжелых беспилотников, нужно было сотрудничать по этому направлению с Турцией, либо Израилем, ну или с Китаем. В конечном итоге, и БПЛА толком создан не был, и деньги на его разработку украдены.