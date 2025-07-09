Первый в мире двухместный истребитель пятого поколения: Китай принял на вооружение J-20S

Источник изображения: topwar.ru

НОАК проводит репетиции к военному параду, запланированному на 3 сентября и посвящённому 80-летию победы КНР во Второй мировой войне. На них была замечена группа истребителей, состоящая из базовых J-20, улучшенных J-20A и двухместного J-20S, летевших общим строем.

При этом J-20S имел тактический номер «78737», нанесённый на вертикальный стабилизатор. Как указывают западные обозреватели, он означает, что самолёт приписан к 172-й авиационной бригаде, базирующейся на лётной учебной базе Цанчжоу в провинции Хэбэй. Это свидетельствует о том, что данная модель уже принята на вооружение.

J-20S создан на базе планера J-20A, имеющего удлинённый фонарь кабины. Второй член экипажа выполняет функции офицера систем управления, отвечающего за задачи РЭБ, координацию дальних ударных операций, управление БПЛА (так называемыми «верными ведомыми») и контроль сетевых операций.

Источник изображения: topwar.ru

J-20S во главе формации базовых J-20 и улучшенных J-20A

Второй член экипажа призван снизить нагрузку на командира и повысить эффективность выполнения задач, особенно при проведении операций на больших расстояниях: по западным оценкам, боевой радиус J-20 почти в два раза больше, чем у американских истребителей F-22 или F-35.

Ещё один примечательный элемент, замеченный во время репетиции, это более тёмная окраска J-20S и некоторых вариантов J-20A. Новое покрытие, вероятно, связано с использованием новых материалов, поглощающих радиолокационное излучение, и, возможно, призвано улучшить характеристик малозаметности.

Кроме того, электрооптическая система наведения, расположенная под носом J-20S, имеет голубоватый оттенок, характерный для сенсоров нового поколения, обеспечивающих полный круговой обзор. Это позволяет самолёту пассивно обнаруживать и сопровождать цели во всех направлениях, не полагаясь на активный радар, что сохраняет его малозаметность в боевых условиях.

Источник изображения: topwar.ru

J-20S во главе формации базовых J-20 и улучшенных J-20A

Полёт J-20S вместе с двумя J-20A и двумя базовыми J-20 говорит о том, что он может быть интегрирован в смешанные формации, возможно, в качестве командно-координационного узла. Он позиционируется не только как истребитель для завоевания превосходства в воздухе, но и как воздушный КП, способный управлять пилотируемыми и беспилотными системами, в том числе перспективными платформами, такими БПЛА Dark Sword. Эта возможность соответствует сетецентрической концепции ведения войны, которая требует объединения сенсоров различных машин в единое информационный узел.

J-20S оснащён улучшенным вариантом двигателя WS-10, скорее всего, WS-10C2, который обеспечивает повышенную крейсерскую скорость и сниженную ИК-заметность.

В отличие от западной доктрины, которая отдаёт предпочтение одноместным истребителям 5-го поколения, таким как F-22 Raptor и F-35 Lightning II, Китай, судя по всему, придерживается иного подхода, создав первый в мире двухместный боевой самолёт пятого поколения.

Россия также ведёт работы над двухместным вариантом Су-57. О его создании было официально объявлено в 2021 году. Новая модификация предназначена как для обучения лётчиков, так и для обеспечения управления БПЛА «Охотник» в ходе выполнения совместных с ним операций.