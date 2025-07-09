Мишустин осмотрел самолет Ил-114-300

Мишустин на выставке осмотрел самолет Ил-114-300

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин в ходе посещения выставки «Иннопром», проходящей в Екатеринбурге, осмотрел пассажирский самолет Ил-114-300. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава правительства зашел в салон самолета и кабину к пилотам, где недолго пообщался с ними. Премьер-министру рассказали, что салон у самолета шире, чем у его аналогов. Мишустин отметил, что Ил-114-300 на 14 процентов эффективнее зарубежных аналогов.

Ранее газета «Известия» сообщила, что летно-технические характеристики российских самолетов МС-21 и Ил-114-300, которые находятся на этапе сертификации и предполагаются к поставкам в 2026 году, не соответствуют плановым.