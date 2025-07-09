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Военное обозрение

Главе правительства РФ представили полностью отечественный региональный пассажирский самолет Ил-114-300

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Источник изображения: topwar.ru

Визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина на выставку «Иннопром-2025» в Екатеринбурге начался с осмотра перспективного регионального самолета Ил-114-300. Главе правительства представили модернизированную версию лайнера, который в ближайшие месяцы должен завершить сертификацию и выйти на этап серийного производства.

Самолет прибыл в Екатеринбург из Москвы в рамках летных испытаний, подтвердив заявленные характеристики. Сообщается, что крылатая машина демонстрирует высокую топливную эффективность и надежность.

Мишустин лично осмотрел кабину пилотов и ознакомился с техническими особенностями воздушного судна.


Напомним, что Ил-114-300 представляет собой полностью российскую разработку, собранную из отечественных комплектующих. Два опытных образца уже выполнили более 180 испытательных полетов, подтверждая готовность к сертификации.

Ключевые характеристики лайнера включают крейсерскую скорость 450-500 км/ч, потолок высоты 7,6 тыс. метров и пассажировместимость до 68 человек.

Сертификация самолета должна завершиться в декабре 2025 года, после чего начнется его серийное производство.

Разработчики отмечают, что Ил-114-300, предназначенный для работы на местных авиалиниях, сможет заменить устаревшие модели в парке региональных перевозчиков. При этом его эксплуатационные характеристики уже изначально оптимизированы для российских климатических условий и инфраструктурных особенностей.

Важно добавить, что появление серийного Ил-114-300 на рынке позволит не только обновить парк гражданской авиации, но и укрепить позиции российского авиапрома. Ведь проект демонстрирует способность отечественной промышленности создавать конкурентоспособные образцы авиатехники даже в сложных внешнеполитических условиях.

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Россия
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Ил-114
Ил-114-300
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