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Военное обозрение

«Не пригоден для того, для чего создавался»: американский эксперт о том, что лёгкий танк M10 Booker не оправдал ожиданий

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Источник изображения: topwar.ru

Эксперты в Соединённых Штатах продолжают выражать сожаление по поводу того, что легкий танк M10 Booker, которому прочили большое будущее, не оправдал ожиданий.

Как пишет издание National Defense, эта бронемашина оказалась далека от того, что планировали изначально получить. Издание напоминает, что M10 Booker стал результатом реализации армейской программы «Мобильная защищенная огневая мощь», целью которой было предоставить боевым командам пехотных бригад возможности ведения прямого наступательного огня, которых у них в настоящее время нет.

Танк будет поддерживать армейские подразделения, подавляя и разрушая укрепления, орудийные системы, окопы и обеспечивая защиту от бронетехники противника

- говорил ранее американский генерал Гленн Дин.

Однако, по словам научного сотрудника Центра оборонной программы «Новая американская безопасность» Карлтона Хейлига, машина, которую армия в конечном итоге получила от производителя General Dynamics Land Systems, была далека от того, чего изначально хотели военные.

Эксперт отметил, что при планировании новой бронемашины для пехоты говорили о необходимости такой машины, которую можно будет «сбрасывать» с самолётов вместе с десантом, но итоговый вариант M10 Booker исключает подобное.

M10 Booker должен был восполнить критический пробел в армии – получить легкую, транспортабельную, пригодную для экспедиционных действий защищенную огневую платформу

- сказал Хейлиг.

По его словам, до этого военные уже испробовали несколько временных решений для удовлетворения этой потребности, таких как установка более мощных орудий на «Страйкерах» или замена колесных машин на гусеничные платформы, но эти типы систем не будут эффективны в конфликте высокой интенсивности.

Если вы собираетесь создать легкий танк, делайте его легким. Не создавайте что-то, что постепенно становится средним танком или чем-то слишком легким

- подчеркнул Хейлиг.

Стоит сказать, что в армию США уже поступило около 80 бронемашин M10 Booker, которые, как считает эксперт, военные попытаются вскоре продать иностранным партнерам.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Stryker
Компании
General Dynamics
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