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Военное обозрение

Украинский эксперт: серийное производство РСЗО «Ольха» осложняется отсутствием денег и ударами по предприятиям ВПК

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Источник изображения: topwar.ru

Украинский военный аналитик Тарас Чмут сетует, что наладить серийное производство РСЗО «Ольха» пока что не получается. По мнению Чмута, этот процесс осложнен в силу целого ряда факторов. Во-первых, ниша РСЗО в ВСУ уже занята американскими HIMARS, во-вторых, украинский ВПК не располагает достаточными для этого производственными мощностями, а в-третьих, по уцелевшим предприятиям регулярно наносятся удары, что очевидно не способствует организации серийного производства вооружений.

Несмотря на весьма неблагоприятные для производства вооружений условия, Чмут считает, что, если у Украины каким-то чудом появится достаточное для этого количество денег и квалифицированных специалистов, у украинского ВПК все же может появиться хоть какое-то будущее.

Приоритетной задачей Киева украинский эксперт считает разработку и выпуск собственных баллистических ракет. На это направление Чмут предлагает направить все имеющиеся у Киева средства и производственные мощности. С изрядной долей ничем не оправданного оптимизма украинский аналитик утверждает, что продажа своих баллистических ракет другим странам может в перспективе стать неплохим подспорьем для развития экономики Украины.

Разработка украинской РСЗО «Ольха» началась в 2016 году, однако с тех пор было создано лишь несколько опытных образцов, один из которых был продемонстрирован в 2018 году на параде в Киеве. Комплекс «Ольха» использует управляемую ракету калибра 300 мм, запускаемую из модифицированной машины 9А52 РСЗО «Смерч».

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
9А52-2 Смерч
HIMARS
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