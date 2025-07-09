Пакистан получил первые ударные вертолеты Z-10ME китайского производства

ЦАМТО, 8 июля. Военно-воздушные силы Пакистана получили первые ударные вертолеты Z-10ME китайского производства, согласно видеороликам, размещенным на нескольких платформах в социальных сетях.

Официального подтверждения от китайской или пакистанской стороны на данный момент не имеется. Тем не менее, судя по циркулирующим с 2022 года слухам, поставка с большой долей вероятности могла быть реализована.

Напомним, что в 2022 году Пакистан отказался от закупки ударных вертолетов T-129 ATAK турецкой Turkish Aerospace в связи с отказом США выдать разрешение на экспорт двигателей LHTEC-T800 с американскими комплектующими.

Официальный представитель пакистанской армии генерал-майор Бабар Ифтихар 5 января 2022 года заявил, что в Исламабаде больше не считают, что Турция сможет решить проблему с двигателем LHTEC-T800 (Light Helicopter Turbine Engine Company, совместное предприятие Rolls-Royce и Honeywell), поэтому приступают к поиску альтернативного варианта закупки боевых вертолетов для Сухопутных войск страны.

Также было объявлено, что изготовленные по контракту 2016 года для пакистанской армейской авиации 12 ударных вертолетов AH-1Z "Вайпер" с 2018 года все еще находятся на территории 309-й группы ВВС США (AMARG) на базе хранения "Дэвис-Монтан" (шт.Аризона, США). Отказ в передаче американцы дипломатично называли "техническими проблемами, касающимися контракта".

Таким образом, единственным решением оставалась модернизированная экспортная версия китайского Z-10ME, которая, по заверениям китайской стороны, соответствует строгим пакистанским требованиям.

Пакистан еще с 2020 года рассматривал возможность закупки ударных вертолетов Z-10 китайского производства в случае, если Турция и США не выполнят свои обязательства по поставке машин Т-129 и AH-1Z, соответственно.

Командующий армейской авиацией СВ Пакистана генерал-майор Сайед Наджиб Ахмед на международной конференции IQPC International Military Helicopter в Лондоне в феврале 2020 года заявил, что покупка Z-10ME корпорации Changhe Aircraft Industries Corporation (CAIC) "остается вариантом" на случай, если турецкая Turkish Aerospace и американская Bell не смогут по различным причинам поставить T-129 и AH-1Z "Вайпер". Ранее ВС Пакистана оценивали возможность покупки одной их первых версий Z-10, но Z-10ME отличается от нее улучшенным комплектом вооружения и боевых систем.

СВ Пакистана остро нуждаются в замене 32 устаревших вертолетов AH-1 "Кобра", которые эксплуатируются более 30 лет. Эти машины применяются для непосредственной авиационной поддержки операций Сухопутных войск против боевиков, но не могут эффективно использоваться в операциях на больших высотах (свыше 8000 футов). Необходимость ускорить закупку ударных вертолетов ВС Пакистана также объясняется увеличением парка машин этого типа в составе ВС Индии.

Ранее СВ Пакистана частично компенсировали свои проблемы, приобретя в 2018 году четыре Ми-35 в России, после чего начали рассматривать возможность закупки вертолетов AH-1Z "Вайпер" и T-129.