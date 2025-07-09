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ТАСС

Сырский: ВСУ ищут новые пути закупки оружия из-за нестабильной ситуации в мире

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Источник изображения: © REUTERS/ Valentyn Ogirenko

Главнокомандующий ВСУ отметил, что впереди Вооруженные силы Украины ждет "новый сложный месяц", а боевые действия "требуют проведения мобилизации"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ищут новые способы приобретения оружия и военной техники в связи с "нестабильностью международной ситуации". Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Учитывая нестабильность международной ситуации, мы ищем новые способы получения и приобретения вооружений и военной техники, расширения возможности ее ремонта, модернизации дополнительных элементов защиты", - цитирует его пресс-служба Генштаба ВСУ в своем Telegram-канале.

По его словам, ВС РФ имеют ощутимое преимущество в силах и средствах. Сырский добавил, что впереди ВСУ ждет "новый сложный месяц", а боевые действия "требуют проведения мобилизации". "На совещании проанализировали нарушение порядка призыва по мобилизации в нескольких регионах. Выявили ошибки и недостатки, которые должны быть проанализированы и исправлены", - заявил он.

2 июля газета The New York Times проинформировала, что США приостановят поставку Украине ракет-перехватчиков для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. Тогда МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля. А Владимир Зеленский отметил, что Европа не способна заменить американские поставки. Вместе с тем президент США Дональд Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву, но исходит из того, что Соединенные Штаты сами нуждаются в вооружениях.

7 июля Трамп заявил, что США направят Киеву "еще некоторое количество оружия". По его словам, речь идет "преимущественно об оборонительном" оружии. Как писала газета Politico, часть поставок может возобновиться уже на нынешней и будущей неделе после встреч представителей США и Украины в Риме и Киеве. 

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Россия
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Продукция
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