В Калининграде заложили большой десантный корабль модернизированного проекта 11711

Корабль рассчитан на транспортировку, в частности, около 15 танков

КАЛИНИНГРАД, 8 июля. /ТАСС/. Закладка большого десантного корабля модернизированного проекта 11711 "Сергей Кабанов" состоялась на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в Калининграде. Торжественную церемонию начала строительства нового корабля для Военно-Морского Флота (ВМФ) приурочили к 80-летию со дня основания завода, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 "Сергей Кабанов" будет возводится калининградскими корабелами по заказу Министерства обороны РФ для Северного флота. Начало строительства корабля, установка закладной доски на первую секцию нового БДК стало для коллектива завода большим событием в день 80-летия его образования", - сказали в пресс-службе предприятия.

Там рассказали, что "Сергей Кабанов" будет пятым БДК проекта 11711, который создается на базе завода "Янтарь". В настоящее время в составе ВМФ России несут службу два БДК типового проекта 11711 - "Иван Грен" и "Петр Моргунов". Одновременно с "Сергеем Кабановым" сейчас на заводе "Янтарь" ведется строительство еще двух больших десантных кораблей того же проекта с именами "Василий Трушин" и "Владимир Андреев". Эта тройка БДК создается корабелами по переработанному проекту ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Это самые большие по водоизмещению корабли для ВМФ в современной России. Они существенно отличаются архитектурой и имеют, в частности, обширную полетную палубу для вертолетов в кормовой части.

По данным из открытых источников, БДК проекта 11711 рассчитан на транспортировку (перевозку, доставку и высадку) порядка 15 танков или около 35 БТР и БМП, а также морского десанта в составе до батальона морской пехоты. На вооружении десантного корабля две артиллерийские установки АК-630, а также АК-630М-2. На палубе может базироваться поисково-спасательный вертолет Ка-27 или транспортно-боевой вертолет Ка-29.

Корабль получил название в честь одного из советских военачальников, руководившего операциями в составе разных флотов, в том числе Северного флота. Генерал-лейтенант Сергей Иванович Кабанов участвовал в нескольких войнах, в том числе Великой Отечественной и советско-японской. Награжден двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды и другими.

Завод "Янтарь" образован 8 июля 1945 года на базе кенигсбергской верфи фирмы F. Schichau. Единственное российское судостроительное предприятие, которое расположено в юго-восточной незамерзающей части Балтики. За время своего существования построил более 700 кораблей и гражданских судов. Основной специализацией калининградской верфи является строительство кораблей с высокой степенью технического насыщения.