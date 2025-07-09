ЕС торопится заполнить брешь в 19 миллиардов долларов в бюджете Украины на следующий год (Financial Times, Великобритания)

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас приветствует министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу во время встречи министров иностранных дел ЕС в здании Европейского совета.

FT: ЕС планирует покрыть бюджетный дефицит Украины в размере $19 млрд в 2026-м

Дела у Украины обстоят совсем худо – настолько, что ей экстренно нужны новые кредиты от ЕС, пишет FT. При этом у самих кредиторов в случае предоставления ссуды возникнет финансовая дыра, которую они никак не смогут заполнить.

Генри Фой

Паола Тамма (Paola Tamma)

Брюссель срочно изучает способы покрытия дефицита бюджета Украины в размере 19 миллиардов долларов в следующем году, поскольку Киев сталкивается с сокращением американской поддержки, а перспективы прекращения огня с Россией заметно омрачились.

Европейская комиссия обсуждает со странами блока самые разные варианты, включая военную поддержку Украине в виде внебюджетных субсидий, ускоренное предоставление кредитов по существующей схеме “Семерки” на сумму 50 миллиардов долларов и более смелое использование российских государственных активов, замороженных в ЕС, сообщили осведомленные источники.

Пока что прогнозируемый дефицит украинского бюджета на следующий год не покрыт за счет внешнего финансирования.

“Беспокойство из-за следующего года назревает, и многие заинтересованные стороны, рассчитывавшие на соглашение о прекращении огня в этом году [для облегчения финансовых проблем Украины], вынуждены пересчитать свои расходы и осознать, что остается [финансовая] дыра, как бы они ни старались ее заполнить”, — сказал высокопоставленный чиновник ЕС и участник переговоров с Киевом.

Комиссии уже пришлось скорректировать расходы на финансирование Украины в течение 2025 года в ответ на затянувшийся конфликт и отсутствие уверенности в скором прекращении огня с Москвой, сообщили чиновники Financial Times.

Срочность в поисках нового финансирования в Брюсселе обусловлена предстоящим на этой неделе саммитом в Риме, посвященным восстановлению Украины и его финансированию, в котором примет участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По оценкам МВФ, потребности Киева в финансировании на следующий год удовлетворены — но лишь при условии, если боевые действия окончатся в этом году или к середине 2026 года, но Украина и ЕС с этим сценарием не согласны.

Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева заявила в прошлом месяце, что Фонд “оценит, увеличится ли дефицит финансирования и потребуется ли при этом дальнейшая внешняя помощь”.

Цель заключается в том, чтобы удовлетворить потребности Киева задолго до зимы — особенно с учетом неопределенности вокруг дальнейшей военной поддержки США, сообщил один дипломат ЕС.

Одно из предложений, которым Киев поделился со странами “Семерки” и которое находится на рассмотрении Европейской комиссии, заключается в том, чтобы направить военную поддержку Украине в виде субсидий на двусторонней основе, которые учитывались бы отдельно как “внебюджетные внешние трансферты”, но одновременно засчитывались бы в качестве целевых расходов на национальную оборону.

Это убьет двух зайцев: с одной стороны, поможет выполнить новый норматив НАТО по расходам на национальную оборону в 5% ВВП, с другой — окажет Украине насущно необходимую поддержку. “Вместо того, чтобы дублировать возможности, европейские союзники могли бы финансировать украинские силы совместно — рассматривая это как вклад Украины в укрепление безопасности континента”, — написал Киев в документе, предоставленном союзникам “Семерки” и попавшим в распоряжение Financial Times.

Комиссия должна была обсудить этот и другие варианты с министрами финансов ЕС в понедельник вечером, сообщили два осведомленных источника.

“Очевидно, что военная поддержка Украины от стран блока — это не только средства на оборону Украины, но и вклад в оборону Европы, и часть их, разумеется, будет засчитываться как соответствующие расходы”, — — сказал один высокопоставленный дипломат ЕС.

Другой вариант — ожидать выплат по действующей схеме “Семерки” на 50 миллиардов долларов, которая предоставляет Киеву кредиты за счет прибыли от замороженных на Западе российских государственных активов.

Без прекращения огня, которое послужит стимулом для экономики, Киев предвидит в 2026 году дефицит по меньшей мере в 8 миллиардов долларов, даже если часть обещанных сумм от партнеров, включая ЕС, Японию и США, поступит заранее. Если же этого не произойдет, дефицит может достичь 19 миллиардов долларов.

Еще один вариант — извлечь больше выгоды из замороженных российских средств, вложив их в более рискованные категории активов — при этом придумав, как разделить ответственность за более крупные финансовые потери, чтобы это бремя не легло на плечи одной Бельгии, где хранится основная их часть.

“Мы изучаем эти варианты, включая дальнейшее использование замороженных российских активов”, — заявил в прошлом месяце комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис.