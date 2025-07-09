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ТАСС

Песков: Запад поставками оружия Киеву поддерживает продолжение боевых действий

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Артем Геодакян/ ТАСС

Такие действия "не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию", отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Американцы и европейцы своими поставками вооружения на Украину свидетельствуют об их приверженности к продолжению военных действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США направят Киеву "еще некоторое количество оружия". Как он пояснил, речь идет "преимущественно об оборонительном" оружии. Позже эти планы подтвердил Пентагон.

"Какой-то окончательной информации о том, что поставки [США вооружения на Украину] завершены или приостановлены все-таки не было - было много противоречивых заявлений. Очевидно, что поставки [вооружения на Украину] продолжаются, очевидно, что и европейцы активно участвуют в том, чтобы накачивать Украину вооружением. Эти действия, скорее, не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию. В данном случае линия, которую избрали европейцы, точно направлена на то, чтобы способствовать продолжению боевых действий", - заявил он.

"Что касается того, какие поставки и в каком количестве продолжают поступать на Украину из США - здесь потребуется время, чтобы прояснить это окончательно. Пока идет много противоречивой информации", - заключил он.  

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