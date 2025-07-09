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ТАСС

Президент Чехии признал, что Украина не сможет вернуть потерянные территории

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Президент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел.
Источник изображения: EPA-EFE/ MARTIN DIVISEK

После окончания украинского конфликта и "достижения мирного соглашения" Европа могла бы приступить к обсуждению с Россией вопросов безопасности, а также "сотрудничества и бизнеса, которые вели раньше", отметил Петр Павел

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Киеву придется отказаться от желания "в кратчайшие сроки" вернуть потерянные территории ради окончания конфликта. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел.

В интервью украинской службе "Би-би-си" он признал, что "сейчас Украина при всей поддержке Запада не в состоянии" вернуть потерянные территории "в кратчайшие сроки без значительных человеческих жертв".

"Со стороны Запада очень несправедливо подталкивать Украину к немедленному освобождению всех территорий. <...> Есть цена для восстановления Украины как независимого и автономного государства", - сказал он, добавив, что такой ценой может быть "временная" потеря территорий, которая "не будет признана".

Он добавил, что после окончания украинского конфликта и "достижения мирного соглашения" Европа могла бы приступить к обсуждению с Россией вопросов безопасности, а также "сотрудничества и бизнеса, которые вели раньше".

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд возобновленных прямых переговоров РФ и Украины. Стороны обменялись документами со своим видением аспектов урегулирования конфликта. Российский меморандум предполагает два варианта прекращения огня на Украине. Первый - полный вывод ВСУ и других украинских военизированных формирований с территории РФ, включая Херсонскую и Запорожскую области, ДНР и ЛНР, а также их отвод на расстояние от границ России, согласованное сторонами и в соответствии с утвержденным положением. Вторая опция прекращения огня для Киева подразумевает пакетное решение из 10 пунктов. В их числе - запрет на передислокацию ВСУ, кроме перемещений для отвода на расстояние от границ РФ, согласованное сторонами, прекращение мобилизации и начало демобилизации на Украине. Кроме того, он предусматривает прекращение иностранной военной помощи Украине, в том числе предоставления разведданных и оказания услуг спутниковой связи, а также отказ от военного присутствия на Украине третьих стран и от участия зарубежных специалистов в военных действиях на стороне ВСУ. 

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Страны
Россия
Украина
Чехия
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