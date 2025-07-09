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«Калашников» рассказал об использовании МР-155 в зоне СВО

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Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

«Калашников»: Модернизированные ружья МР-155 используют для прикрытия от дронов

Модернизированные гладкоствольные ружья МР-155 калибра 12х76 миллиметров используют в зоне проведения специальной военной операции (СВО) для борьбы с дронами. Об этом сообщил концерн «Калашников» в Telegram.

Концерн обратил внимание на фотографии, демонстрирующие работу бойцов воздушного прикрытия с ружьями МР-155. Они обеспечивали безопасность саперов группировки войск «Центр» при разминировании окрестностей города Селидово в ДНР.

«Ружье МР-155 в специальном исполнении разработано для борьбы с низколетящими, низкоскоростными малоразмерными дронами. Базой для него стало гладкоствольное охотничье самозарядное ружье МР-155, выполненное в калибре 12/76. Новинка обладает большой энергетикой выстрела и позволяет использовать различные боеприпасы 12 калибра», — рассказали в «Калашникове».

Ружье отличается повышенной вместимостью магазина: шесть патронов, которые дополняет один боеприпас в патроннике. МР-155 позволяет создать высокую плотность поражающих элементов при стрельбе по дронам. Коробка ружья получила планку Пикатинни, позволяющую устанавливать различные прицелы.

В марте стало известно, что Ижевский механический завод концерна «Калашников» передал партию гладкоствольных самозарядных ружей MР-155, которые отправят в составе гуманитарной помощи от профсоюзов Удмуртии российским бойцам в зону СВО.

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