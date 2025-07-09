Америка не готова к удару по ее ядерному арсеналу (The Hill, США)

The Hill: США не могут обеспечить надежную защиту своих ядерных арсеналов

У Америки тысячи единиц ядерного оружия, но есть одно уязвимое место: система ядерного командования, управления и связи, пишет The Hill. Используя методы Израиля и Украины, но в больших масштабах, противник легко уничтожит самолеты управления, составляющие основу американской военной мощи, считает автор статьи.

Бен Оллереншоу

Если верить сообщениям из Пентагона, Соединенные Штаты лишили Иран возможностей для производства ядерного оружия. Поражает то, что добиться этого удалось в ходе одного-единственного авианалета с применением очень незначительного количества американских бомбардировщиков, без фактора внезапности и, что самое удивительное, без использования нашего собственного ядерного оружия. Потерь среди гражданского населения не было.

Если США станут когда-нибудь жертвой обезоруживающего удара, отделаться так же легко нам не удастся.

Восемь месяцев тому назад я писал о категорической точке зрения члена палаты представителей, республиканца из Небраски Дона Бейкона, работающего в комитете по делам вооруженных сил, а также других экспертов, которые утверждают, что Соединенные Штаты в данный момент очень слабо защищены от внезапного ядерного нападения. Бейкон — бригадный генерал ВВС в отставке, и во время военной службы его задача состояла в отдаче приказа на ответный удар в случае ядерного нападения. Если такое нападение будет осуществлено успешно, Соединенные Штаты вообще не смогут нанести ответный удар, и тогда наши противники смогут применять свое ядерное оружие безо всяких помех, уничтожая США.

У Америки тысячи единиц ядерного оружия, которое рассредоточено по всему миру. Но у США есть одно уязвимое место: система ядерного командования, управления и связи. Для обеспечения эффективности такая система должна быть защищена от двух катастрофических возможностей. Во-первых, от того, что Соединенные Штаты будут обезоружены внезапным ядерным нападением. А во-вторых, от ложного предупреждения (иллюзии восприятия или глюка на компьютерном экране), которое может положить начало непреднамеренной войне.

Чтобы предотвратить такие угрозы, Соединенные Штаты сделали ставку на небольшой парк самолетов управления (воздушных командных пунктов), имеющих все необходимое оборудование для осуществления командования ядерными силами в случае войны. Получив предупреждение о надвигающемся нападении, такой самолет поднимается в воздух, и с его борта отдается приказ о нанесении ответного удара только в том случае, если и когда средства ядерного нападения противника достигнут американской территории. Вся эта операция носит название "Зеркало", а система, в рамках которой такой самолет поднимается в воздух и оттуда осуществляет управление ядерными силами, называется "боевое дежурство на земле".

К сожалению, современные технологии обогнали эту систему боевого дежурства на земле и ушли далеко вперед. Современные гиперзвуковые и запускаемые с подводных лодок ракеты способны нанести удар по США менее чем за 15 минут. Именно столько времени требуется воздушному командному пункту для взлета и покидания авиабазы. Один только этот факт делает существующие системы устаревшими. Но еще большую тревогу вызывают недавние внезапные удары по России и Ирану (оба были нанесены с применением дешевых дронов домашнего изготовления, и оба стали полной неожиданностью). Теперь появилась возможность нейтрализовать самолет управления необычными и невиданными ранее средствами поражения. И в этом случае не будет никакого времени предупреждения.

Как вполне справедливо отмечают многие другие источники, случаи полетов маленьких дронов над секретными военными базами США свидетельствуют о том, что противник вполне сможет использовать методы Израиля и Украины против наших ВВС, но в гораздо больших масштабах. Самолеты управления, составляющие основу американской военной мощи, могут подвергнуться внезапному уничтожению.

Иными словами, обезоружить и уничтожить США можно будет при помощи примерно 20 квадрокоптеров из пластмассы.

Пожалуй, самую большую опасность для воздушных командных пунктов создает ядерное оружие космического базирования, какое в настоящее время имеется у России. Такие средства поражения можно отправить на орбиту заблаговременно — за несколько месяцев и даже лет, замаскировав их под обычные спутники. А в случае необходимости ими можно будет нанести одновременный удар по целям.

Здесь у читателя может возникнуть вопрос. Почему американское правительство допускает такую беспечность, позволив возникнуть столь серьезной угрозе, и одновременно тратит огромные суммы драгоценных средств из военного бюджета на довольно спорные проекты, такие как боевой корабль прибрежной зоны или бронемашина M10 Booker? Однако решение проблемы существует, и оно существовало целых 30 лет подряд до возникновения нынешней системы.

Это очень простое решение. Если невозможно надежно обеспечить безопасность командного пункта на земле, тогда достаточное количество таких самолетов должно постоянно находиться в воздухе — 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Такая система под названием "боевое дежурство в воздухе" в основном защищена от внезапного нападения, так как поднявшийся в небо самолет обнаружить и уничтожить намного труднее, чем машину, находящуюся на земле.

В период с 1961 года, когда появились воздушные командные пункты, и до окончания холодной войны в 1990 году, когда на смену боевому дежурству в воздухе пришло боевое дежурство на земле, самолеты управления системы "Зеркало" постоянно находились в небе над континентальной частью США.

Так почему же мы отказались от боевого дежурства в воздухе, которое было чисто оборонительным мероприятием, делавшим Америку намного защищеннее, чем сегодня, и не угрожавшим ни одной другой стране? Это поразительно, но на данный вопрос нет разумного ответа.

По большому счету, если говорить об обороне США в целом, то экономия, достигнутая за счет перехода от боевого дежурство в воздухе на боевое дежурство на земле, была ничтожной. Например, в 1985 году, когда система боевого дежурства в воздухе действовала в полную силу, стоимость всей структуры управления составляла менее одного процента годового военного бюджета. После перехода к боевому дежурству на земле эти незначительные затраты снизились несущественно. Если раньше для несения боевого дежурства в воздухе было необходимо 50 самолетов, то сейчас, когда боевое дежурство осуществляется на земле, нужно около 20 самолетов.

Такое состояние дел неразумно и в равной степени опасно. У системы боевого дежурства на земле нет эффективной поддержки и замены. Но если она потерпит неудачу, все прочие дорогостоящие программы из бюджета Пентагона станут совершенно бесполезны, какими бы оправданными они ни были. Сегодня примерно 90% оборонного бюджета расходуется на неядерные силы. Но в случае внезапного и полномасштабного ядерного нападения они будут мгновенно уничтожены или существенно ослаблены. А те 10% бюджета, что выделяются на ядерное оружие, будут потрачены впустую, если не будет отдан приказ на его применение.

Вернемся на мгновение в июнь 2023 года, когда на дне Атлантического океана мощным давлением раздавило экскурсионный батискаф. После этого зазвучала резкая критика в адрес конструкторов субмарины, которые не выполнили стандартные процедуры. Тогда средства массовой информации проявили гораздо больше интереса к случившемуся, чем к тем сигналам тревоги, которые звучат сегодня из-за состояния американской системы ядерного сдерживания.

Если история зафиксирует то обстоятельство, что США уделяли меньше внимания ядерной обороне, чем ответственные инженеры уделяют строительству туристических субмарин, нас наверняка постигнет такая же участь, как и экипаж злосчастного "Титана": внезапная смерть без предупреждения, которой вполне можно было избежать.

Бен Оллереншоу — журналист, пишущий на военные темы для различных изданий, включая RealClearDefense и National Interest. Его специализацией является политика в области ядерного оружия.