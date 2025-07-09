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Военное обозрение

«Равносильно акту национального вредительства»: британский профсоюз предупредил о потере компетенций в военном самолётостроении страны

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Источник изображения: topwar.ru

Согласно заявлению, опубликованному профсоюзом Unite, сборка истребителей Eurofighter Typhoon на заводе BAE Systems в Уортоне прекращена, поскольку имевшиеся заказы были завершены, а новые внутренние или экспортные контракты не заключены.

Работодатель перевёл сотни рабочих из Уортона на другие объекты компании или базы ВВС, что, по словам профсоюзных деятелей, грозит подорвать промышленную базу страны, как раз в то время, когда программа перспективного боевого самолёта GCAP, разрабатываемая совместно с Японией и Италией, должна набирать обороты.

Вместо того, чтобы планировать будущее и обеспечивать готовность квалифицированных рабочих производить следующее поколение истребителей, они довольствуются тем, что сидят сложа руки, пока эти навыки начинают угасать и отмирать

- предупреждает профсоюз о возможных потерях в отрасли.

В целях сохранения компетенций в военном самолётостроении Unite призвал правительство заказать четвёртую партию истребителей Typhoon, включая последнюю версию «T5», для сохранения рабочих мест и промышленных возможностей до тех пор, пока в конце этого десятилетия не начнётся производство нового самолёта.

Невыполнение этого требования может уничтожить целое поколение работников аэрокосмической отрасли и будет равносильно акту национального членовредительства.

В профсоюзе отметили, что правительство рассчитывает на экспортные заказы, но оно само не верит в Typhoon, не желает его больше покупать, но ожидает, что это сделают иностранные государства. Без немедленного распоряжения о производстве новой партии сбои затронут всю цепочку поставок в аэрокосмической отрасли:

Это акт саботажа, направленного против самих себя, который посеет хаос среди работников аэрокосмической отрасли по всему Ланкаширу и по всей цепочке поставок в Британии, которая поддерживает тысячи рабочих мест.

Как указывается в издании UK Defence Journal, Минобороны пока не отреагировало на заявление Unite.

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Страны
Италия
Япония
Продукция
EF-2000
Компании
BAE Systems
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