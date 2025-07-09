«Равносильно акту национального вредительства»: британский профсоюз предупредил о потере компетенций в военном самолётостроении страны

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Согласно заявлению, опубликованному профсоюзом Unite, сборка истребителей Eurofighter Typhoon на заводе BAE Systems в Уортоне прекращена, поскольку имевшиеся заказы были завершены, а новые внутренние или экспортные контракты не заключены.
Работодатель перевёл сотни рабочих из Уортона на другие объекты компании или базы ВВС, что, по словам профсоюзных деятелей, грозит подорвать промышленную базу страны, как раз в то время, когда программа перспективного боевого самолёта GCAP, разрабатываемая совместно с Японией и Италией, должна набирать обороты.
- предупреждает профсоюз о возможных потерях в отрасли.
В целях сохранения компетенций в военном самолётостроении Unite призвал правительство заказать четвёртую партию истребителей Typhoon, включая последнюю версию «T5», для сохранения рабочих мест и промышленных возможностей до тех пор, пока в конце этого десятилетия не начнётся производство нового самолёта.
В профсоюзе отметили, что правительство рассчитывает на экспортные заказы, но оно само не верит в Typhoon, не желает его больше покупать, но ожидает, что это сделают иностранные государства. Без немедленного распоряжения о производстве новой партии сбои затронут всю цепочку поставок в аэрокосмической отрасли:
Как указывается в издании UK Defence Journal, Минобороны пока не отреагировало на заявление Unite.