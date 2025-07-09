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Интерфакс-АВН

ОДК планирует расширить производство авиадвигателей на предприятии "Салют" в Москве

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На «ОДК-Сатурн» внедрены уникальные российские станки для создания деталей авиадвигателя ПД-8
На «ОДК-Сатурн» внедрены уникальные российские станки для создания деталей авиадвигателя ПД-8.
Источник изображения: Фото: ОДК

Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) подписала соглашение о сотрудничестве с Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства на международной выставке "Иннопром", сообщили в пресс-службе корпорации во вторник.

"Подписи под соглашением поставили генеральный директор Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) Сергей Чумичёв и генеральный директор ОДК Александр Грачев. Стороны договорились о том, что фонд окажет ОДК финансовую поддержку при реализации инвестиционного проекта на московском двигателестроительном предприятии ПК "Салют"", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в рамках инвестпроекта планируется модернизация парка оборудования, что будет способствовать увеличению серийного производства авиационных двигателей.

"ОДК активно развивает производственные мощности предприятий корпорации. Сейчас на территории московского предприятия ОДК реализуются несколько проектов, один из которых направлен на расширение парка современного оборудования. Поддержка со стороны фонда позволит направить дополнительные средства на развитие столичного предприятия", - сказал генеральный директор ОДК Александр Грачев, слова которого приведены в сообщении.

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Страны
Россия
Компании
ОДК УК
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