ВВС Филиппин планируют приобрести самолет ДРЛОиУ

ЦАМТО, 8 июля. Командование ВВС Филиппин 3 июля подтвердило, что подало предложение о приобретении самолета ДРЛОиУ, который позволит лучше защитить воздушное пространство страны.

Как сообщает филиппинское новостное агентство PNA со ссылкой на представителя ВВС Филиппин полковника Марию Консуэло Кастильо, ВВС Филиппин предложило высшим инстанциям приобретение самолета ДРЛОиУ в рамках перечня закупок, реализуемых на 3-м этапе программы модернизации вооруженных сил ("Горизонт-3").

Представитель ВВС отказалась предоставить более подробную информацию о закупке, включая потенциальную стоимость и сроки поставки, и переадресовала вопросы о ней Министерству национальной обороны.

Ранее министр обороны страны Жильберто Теодоро-младший заявил, что стремится, чтобы программа многоцелевых истребителей (MRF) была реализована в виде комплексного пакета с воздушной системой дальнего обнаружения и управления и самолетами-заправщиками для увеличения дальности действия авиации. По его словам, наличие этих платформ гарантирует, что после завершения закупки истребители будут полностью боеспособны.

В настоящее время основными кандидатами на поставку истребителей MRF ВВС Филиппин являются американская Lockheed Martin и шведская Saab, предлагающие самолеты F-16C/D Блок.70/72 и "Грипен E", соответственно. Самолеты ДРЛОиУ обеспечивают возможности ведения разведки, командования, управления и связи, позволяя создать комплексную систему управления воздушным боем.

На филиппинской странице компании Saab рекламируется самолет ДРЛОиУ Сааб-2000 "Эриай". Lockheed Martin не производит самолеты ДРЛОиУ, но может предложить самолет-заправщик KC-130J. При этом, по оценкам аналитиков, для Манилы также по ценовым параметрам вряд ли подойдут американские E-7A "Веджтейл" и E-2D "Хоукай".