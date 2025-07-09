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ЦАМТО

Textron готова к передаче ВВС Перу второго самолета "Кинг Эйр 360C"

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Beechcraft 360C King Air
Beechcraft 360C King Air.
Источник изображения: Textron Aviation

ЦАМТО, 8 июля. Американская компания Textron Aviation Inc в ближайшее время поставит командованию ВВС Перу второй легкий многоцелевой самолет "Кинг Эйр 360C", выполненный в конфигурации для выполнения задач медицинской эвакуации (MEDEVAC).

Экипаж ВВС Перу уже отправился на предприятие компании в Уичито (шт.Канзас). Как ожидается, перелет в Перу состоится в период между 19 и 22 июля.

Как сообщал ЦАМТО, первый самолет "Кинг Эйр 360C" был заказан ВВС Перу в декабре 2022 года в рамках "Программы приобретения для улучшения воздушных перевозок легкими самолетами на базе "Армандо Реворедо Иглесиас" через Агентство по закупкам Вооруженных сил Перу (ACFFAA). Стоимость контракта составила 13,3 млн. долл. Он был передан ВВС Перу в октябре 2024 года.

Второй "Кинг Эйр 360" был заказан в сентябре 2023 года за 14 млн. долл. и по условиям контракта должен быть поставлен ВВС Перу в первой половине 2025 года.

Длина самолета "Кинг Эйр 360C" составляет 14,22 м, размах крыла – 17,65 м, максимальная взлетная масса – 7484 кг, масса полезной нагрузки – 2334 кг. Он оснащен двумя двигателями PT6A-60A мощностью по 1050 л.с. компании Pratt & Whitney Canada, четырехлопастными винтами Hartzell.

"Кинг Эйр 360ER", рассчитан на перевозку 11 пассажиров (экипаж – 2 человека). Крейсерская скорость самолета – 561 км/ч, высота полета – до 10668 м, максимальная дальность полета – 4986 км.

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Страны
Перу
Компании
Pratt&Whitney
Textron
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