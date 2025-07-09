Проект европейского истребителя шестого поколения оказался под угрозой из-за позиции Франции

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Генеральный директор французского авиастроительного концерна Dassault Aviation Эрик Траппье заявил о готовности компании самостоятельно создать перспективный европейский истребитель шестого поколения, отказавшись от сотрудничества с внешними партнерами. Его слова прозвучали на фоне растущих разногласий в рамках франко-германо-испанского проекта Future Combat Air System (FCAS).

По данным издания Hartpunkt, Траппье раскритиковал распределение ролей в программе, особенно в части разработки нового боевого самолета. На Парижском авиасалоне он призвал к четкому управлению этим направлением и не исключил выхода Dassault из FCAS, если ситуация не изменится.

Стоит отметить, что конфликты внутри консорциума уже привели к задержке тендеров на вторую фазу проекта, в рамках которой должны быть созданы первые прототипы для летных испытаний.

Французское правительство, как сообщают СМИ, поддерживает позицию Dassault. В свою очередь, Министерство обороны Германии уже получило уведомление о том, что Париж претендует на 80% работ по производству нового истребителя.

Если это требование будет удовлетворено, первоначальный принцип равного партнерства окажется под угрозой.

Авторы статьи напоминают, что напряженность в проекте FCAS нарастает с апреля, когда стало известно об ухудшении взаимодействия между Dassault и Airbus. Немецкие и испанские подразделения Airbus, участвующие в программе, ранее подписали с французской компанией контракт на 3,2 млрд евро для реализации первой фазы проекта, включающей создание демонстрационной платформы.

Однако, по словам Траппье, Dassault, будучи главным подрядчиком по разработке истребителя Next Generation Fighter (NGF), обладает лишь третью голосов в программе, тогда как Airbus контролирует две трети.

Критику в адрес FCAS высказывают не только в Dassault, но и во французском правительстве. Париж недоволен затягиванием сроков разработки самолета, несмотря на изначальные договоренности о совместной реализации проекта в установленные сроки. Там заявляют, что, если компромисс не будет найден, это может привести к радикальному пересмотру ролей участников или даже к выходу Франции из альянса.