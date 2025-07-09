Войти
ЦАМТО

На ледокол "Чукотка" установлены гребные электродвигатели и турбогенераторы

306
0
0
Спуск на воду строящегося атомного ледокола "Чукотка" (строительный номер 05712) проекта 22220 (ЛК-60Я) на АО "Балтийский завод". Санкт-Петербург, 06.11.2024
Спуск на воду строящегося атомного ледокола "Чукотка" (строительный номер 05712) проекта 22220 (ЛК-60Я) на АО "Балтийский завод". Санкт-Петербург, 06.11.2024.
Источник изображения: Администрация Санкт-Петербурга / www.gov.spb.ru

ЦАМТО, 8 июля. Балтийский завод завершил важнейший этап строительства универсального атомного ледокола проекта 22220 "Чукотка" – на судно установлены все гребные электродвигатели (ГЭД) и главные турбогенераторы.

Специалисты Балтийского завода подняли и установили на борт строящегося ледокола центральный гребной электродвигатель и турбогенератор левого борта. Операции по погрузке оборудования проводились с использованием плавучего крана при участии нескольких буксиров и специалистов различных цехов предприятия. В настоящее время корабелы завода приступили к монтажу оборудования на фундаментах.

Гребные электродвигатели мощностью 20 МВт и массой около 300 тонн каждый – ключевые элементы системы электродвижения ледокола. Всего на ледоколе проекта 22220 их три: правого, левого бортов и центральный. Два бортовых агрегата установили на судно ранее. Через валы ГЭД передают крутящий момент на гребные винты, которые находятся в подводной части кормы судна. Суммарная мощность ледокола на валах – 60 МВт.

Напомним, что в марте на "Чукотку" установили турбогенератор правого борта, а теперь завершена погрузка комплекта оборудования левого борта. Турбогенераторы имеют массу свыше 240 тонн, мощность 36 МВт каждый и являются основными источниками электроэнергии судна. После окончания строительства агрегаты обеспечат энергией все системы ледокола, включая гребные электродвигатели, сообщает пресс-служба АО "ОСК".

Атомный ледокол "Чукотка" – пятое судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе по заказу госкорпорации "Росатом". Торжественная церемония спуска судна на воду состоялась 6 ноября 2024 года с участием Президента Российской Федерации. В настоящее время на ледоколе продолжаются достроечные работы, включающие формирование надстройки, где разместятся ходовая рубка, пост связи, каюты экипажа и другие служебные помещения, необходимые для обеспечения безопасной эксплуатации судна.

Основные характеристики судов проекта 22220: длина габаритная – 173,3 м, ширина – 34 м, осадка – 10,5 м / 9,03 м, мощность – 60 МВт (на валах), водоизмещение – 33,54 тыс. т, экипаж – 54 человека.

Справочно:

Президент РФ Владимир Путин 30 июня в поздравлении с Днем кораблестроителя работников судостроительной отрасли назвал наращивание группировки универсальных атомных ледоколов особым приоритетом для России.

Президент отметил, что "особый приоритет наращивание группировки универсальных атомных ледоколов, судов ледового класса, необходимых для круглогодичной навигации по Трансарктическому транспортному коридору и Северному морскому пути".

США также активно включились в развитие ледокольного флота. В одобренном на днях конгрессом США законопроекте о расходах и налогах, инициированном Трампом, заложено более 8,6 млрд. долл. на развитие ледокольного флота Береговой охраны.

На данный момент в составе Береговой охраны США есть два ледокола это Polar Star и Healy. Арктический флот России сейчас насчитывает 42 ледокола, включая восемь атомных и 34 дизель-электрических.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
Росатом
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.07 09:20
  • 1
Российский тяжелый беспилотник упал на дом в Казани. Пятитонный дрон «Альтиус» разрабатывают уже 14 лет
  • 09.07 07:19
  • 3
ISW: Россия массово закупит мотоциклы для наступательных операций
  • 08.07 18:12
  • 12
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 08.07 16:07
  • 9587
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.07 11:54
  • 0
Как изменится опыт игры в VR/AR-пространствах?
  • 08.07 06:48
  • 1
Мантуров: российский ОПК проходит через вторую за 15 лет волну техперевооружения
  • 07.07 17:24
  • 0
Интеграция ИИ с биометрией
  • 06.07 19:52
  • 56
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 06.07 11:23
  • 17
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 06.07 11:18
  • 461
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 06.07 10:46
  • 6
Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş
  • 06.07 10:39
  • 176
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 06.07 07:42
  • 5
Российскую лазерную систему ПВО применят против украинского «Лютого»
  • 06.07 02:19
  • 4
В добавление к "Интеллектуальные способности высших военных командиров"
  • 05.07 18:04
  • 4
Эксперт Кузякин: Украина использует маркетинг для вербовки граждан России