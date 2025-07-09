На ледокол "Чукотка" установлены гребные электродвигатели и турбогенераторы

ЦАМТО, 8 июля. Балтийский завод завершил важнейший этап строительства универсального атомного ледокола проекта 22220 "Чукотка" – на судно установлены все гребные электродвигатели (ГЭД) и главные турбогенераторы.

Специалисты Балтийского завода подняли и установили на борт строящегося ледокола центральный гребной электродвигатель и турбогенератор левого борта. Операции по погрузке оборудования проводились с использованием плавучего крана при участии нескольких буксиров и специалистов различных цехов предприятия. В настоящее время корабелы завода приступили к монтажу оборудования на фундаментах.

Гребные электродвигатели мощностью 20 МВт и массой около 300 тонн каждый – ключевые элементы системы электродвижения ледокола. Всего на ледоколе проекта 22220 их три: правого, левого бортов и центральный. Два бортовых агрегата установили на судно ранее. Через валы ГЭД передают крутящий момент на гребные винты, которые находятся в подводной части кормы судна. Суммарная мощность ледокола на валах – 60 МВт.

Напомним, что в марте на "Чукотку" установили турбогенератор правого борта, а теперь завершена погрузка комплекта оборудования левого борта. Турбогенераторы имеют массу свыше 240 тонн, мощность 36 МВт каждый и являются основными источниками электроэнергии судна. После окончания строительства агрегаты обеспечат энергией все системы ледокола, включая гребные электродвигатели, сообщает пресс-служба АО "ОСК".

Атомный ледокол "Чукотка" – пятое судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе по заказу госкорпорации "Росатом". Торжественная церемония спуска судна на воду состоялась 6 ноября 2024 года с участием Президента Российской Федерации. В настоящее время на ледоколе продолжаются достроечные работы, включающие формирование надстройки, где разместятся ходовая рубка, пост связи, каюты экипажа и другие служебные помещения, необходимые для обеспечения безопасной эксплуатации судна.

Основные характеристики судов проекта 22220: длина габаритная – 173,3 м, ширина – 34 м, осадка – 10,5 м / 9,03 м, мощность – 60 МВт (на валах), водоизмещение – 33,54 тыс. т, экипаж – 54 человека.

Справочно:

Президент РФ Владимир Путин 30 июня в поздравлении с Днем кораблестроителя работников судостроительной отрасли назвал наращивание группировки универсальных атомных ледоколов особым приоритетом для России.

Президент отметил, что "особый приоритет – наращивание группировки универсальных атомных ледоколов, судов ледового класса, необходимых для круглогодичной навигации по Трансарктическому транспортному коридору и Северному морскому пути".

США также активно включились в развитие ледокольного флота. В одобренном на днях конгрессом США законопроекте о расходах и налогах, инициированном Трампом, заложено более 8,6 млрд. долл. на развитие ледокольного флота Береговой охраны.

На данный момент в составе Береговой охраны США есть два ледокола – это Polar Star и Healy. Арктический флот России сейчас насчитывает 42 ледокола, включая восемь атомных и 34 дизель-электрических.