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ТАСС

Медведев призвал никак не относиться к риторике Трампа

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Зампред СБ заявил, что Россия должна продолжать добиваться намеченных целей, в том числе на СВО

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россия не должна обращать внимания на "политические качели" в риторике американского лидера Дональда Трампа. Вместо этого она должна продолжать добиваться намеченных целей, в том числе на СВО, подчеркнул в своем Telegram-канале зампред СБ РФ Дмитрий Медведев.

"Американец снова катается на своих любимых политических качелях", - дал Медведев оценку противоречивым заявлениям Трампа по Украине и беседам с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Как нам к этому относиться? - задался он вопросом. - Так, как и раньше. Так, как это делают наши воины. Так, как это делает верховный главнокомандующий - никак". "Продолжать добиваться целей СВО, - заключил он. - Возвращать нашу землю, работать на победу".

Трамп, комментируя свои усилия в деле украинского урегулирования, последние месяцы допускает противоречащие друг другу высказывания - иной раз по нескольку раз за день. В частности, свои разговоры с Путиным он то оценивает достаточно высоко, то заявляет, что "не доволен" беседой. Подобный же подход используется и в оценках поддержки Украины США со стороны американского лидера 

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Россия
США
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Трамп Дональд
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